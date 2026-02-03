Για τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τη μουσική: Ο δύσκολος δρόμος των Red Hot Chili Peppers προς την κορυφή
The Rise of the Red Hot Chili Peppers εστιάζει στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαρτίου.
Μετρώντας περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στη δισκογραφία, θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα του πλανήτη. Έως σήμερα οι Red Hot Chili Peppers έχουν κυκλοφορήσει 13 άλμπουμ, έχουν πουλήσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν κερδίσει 37 βραβεία (ανάμεσά τους τρία Grammy), ενώ το 2023 τα Blood Sugar Sex Magik και Californication κέρδισαν μια θέση στη λίστα του Rolling Stone με τους Κορυφαίους Δίσκους όλων των εποχών.
Όχι άσχημα για ένα συγκρότημα που ουσιαστικά ξεκίνησε την πορεία του από μια παρέα συμμαθητών στο Λος Άντζελες. Οι Άντονι Κίντις, Χίλελ Σλόβακ, Φλι και Τζακ Άιρονς, ήταν μαθητές του λυκείου του Φέρφαξ και αφού πειραματίστηκαν σε διάφορα συγκροτήματα, το 1983 ένωσαν τις δυνάμεις τους για την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου.
Ωστόσο, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν ήταν. Αν και στο Λος Άντζελες είχαν αρχίσει να δημιουργούν έναν δυνατό πυρήνα θαυμαστών (και με τη στήριξη του MTV), τα πρώτα τους άλμπουμ δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό.
Την ίδια ώρα οι αποχωρήσεις και επιστροφές των βασικών μελών, αλλά και ο εθισμός ορισμένων από αυτών στα ναρκωτικά, έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1988 θα αναγκαστούν να δώσουν μια ολόκληρη συναυλία χωρίς κιθάρα, καθώς ο Χίλελ Σλόβακ δεν μπορούσε να παίξει από τις ουσίες.
Δυστυχώς, λίγο καιρό αργότερα, ο αμερικανός κιθαρίστας θα αφήσει την τελευταία του πνοή από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 26 ετών.
Η εκτόξευση των Red Hot Chili Peppers θα έρθει το 1991. Η κυκλοφορία του Blood Sugar Sex Magik, που είχε τα hits Under the Bridge και Give it Away, θα μεταμορφώσει τον Κίντις και την παρέα του στο συγκρότημα που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.
Ωστόσο το The Rise of the Red Hot Chili Peppers δεν επικεντρώνεται στα χρόνια της επιτυχίας, αλλά σε εκείνα που οδήγησαν στην αναγνώριση. Στην εποχή των δυσκολιών, της φιλίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσά τους.
Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει ο Μπεν Φέλντμαν, στο φιλμ αναλύεται η επιρροή του Χίλελ Σλόβακ, ενώ ο Φλι και ο Άντονι Κίντις μιλάνε για την εξέλιξη του συγκροτήματος και τον βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας.
«Είναι πραγματική τιμή να συνεργαζόμαστε με το Netflix για να φέρουμε το The Rise of the Red Hot Chili Peppers σε ένα παγκόσμιο κοινό. Στην καρδιά της, πρόκειται για μια βαθιά προσωπική ιστορία – για τις φιλίες που διαμορφώνουν τις ταυτότητές μας και τη διαρκή δύναμη των δεσμών που σφυρηλατήθηκαν στην εφηβεία» δήλωσε ο Φέλντμαν.
«Είμαι βαθιά ευγνώμων στο συγκρότημα και στην οικογένεια του Χίλελ για την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία τους, και στο Netflix που βοήθησε να μεταφερθεί αυτή η ιστορία στην παγκόσμια σκηνή» συμπλήρωσε.
