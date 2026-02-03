magazin
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
03.02.2026 | 09:30
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
Για τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τη μουσική: Ο δύσκολος δρόμος των Red Hot Chili Peppers προς την κορυφή
Για τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τη μουσική: Ο δύσκολος δρόμος των Red Hot Chili Peppers προς την κορυφή

The Rise of the Red Hot Chili Peppers εστιάζει στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Μετρώντας περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στη δισκογραφία, θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα του πλανήτη. Έως σήμερα οι Red Hot Chili Peppers έχουν κυκλοφορήσει 13 άλμπουμ, έχουν πουλήσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν κερδίσει 37 βραβεία (ανάμεσά τους τρία Grammy), ενώ το 2023 τα Blood Sugar Sex Magik και Californication κέρδισαν μια θέση στη λίστα του Rolling Stone με τους Κορυφαίους Δίσκους όλων των εποχών.

Όχι άσχημα για ένα συγκρότημα που ουσιαστικά ξεκίνησε την πορεία του από μια παρέα συμμαθητών στο Λος Άντζελες. Οι Άντονι Κίντις, Χίλελ Σλόβακ, Φλι και Τζακ Άιρονς, ήταν μαθητές του λυκείου του Φέρφαξ και αφού πειραματίστηκαν σε διάφορα συγκροτήματα, το 1983 ένωσαν τις δυνάμεις τους για την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου.

Ωστόσο, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν ήταν. Αν και στο Λος Άντζελες είχαν αρχίσει να δημιουργούν έναν δυνατό πυρήνα θαυμαστών (και με τη στήριξη του MTV), τα πρώτα τους άλμπουμ δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό.

Την ίδια ώρα οι αποχωρήσεις και επιστροφές των βασικών μελών, αλλά και ο εθισμός ορισμένων από αυτών στα ναρκωτικά, έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1988 θα αναγκαστούν να δώσουν μια ολόκληρη συναυλία χωρίς κιθάρα, καθώς ο Χίλελ Σλόβακ δεν μπορούσε να παίξει από τις ουσίες.

Δυστυχώς, λίγο καιρό αργότερα, ο αμερικανός κιθαρίστας θα αφήσει την τελευταία του πνοή από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Η εκτόξευση των Red Hot Chili Peppers θα έρθει το 1991. Η κυκλοφορία του Blood Sugar Sex Magik, που είχε τα hits Under the Bridge και Give it Away, θα μεταμορφώσει τον Κίντις και την παρέα του στο συγκρότημα που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Ωστόσο το The Rise of the Red Hot Chili Peppers δεν επικεντρώνεται στα χρόνια της επιτυχίας, αλλά σε εκείνα που οδήγησαν στην αναγνώριση. Στην εποχή των δυσκολιών, της φιλίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσά τους.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει ο Μπεν Φέλντμαν, στο φιλμ αναλύεται η επιρροή του Χίλελ Σλόβακ, ενώ ο Φλι και ο Άντονι Κίντις μιλάνε για την εξέλιξη του συγκροτήματος και τον βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας.

«Είναι πραγματική τιμή να συνεργαζόμαστε με το Netflix για να φέρουμε το The Rise of the Red Hot Chili Peppers σε ένα παγκόσμιο κοινό. Στην καρδιά της, πρόκειται για μια βαθιά προσωπική ιστορία – για τις φιλίες που διαμορφώνουν τις ταυτότητές μας και τη διαρκή δύναμη των δεσμών που σφυρηλατήθηκαν στην εφηβεία» δήλωσε ο Φέλντμαν.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στο συγκρότημα και στην οικογένεια του Χίλελ για την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία τους, και στο Netflix που βοήθησε να μεταφερθεί αυτή η ιστορία στην παγκόσμια σκηνή» συμπλήρωσε.

magazin
Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Σοκαριστική υπόθεση 03.02.26

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Η υπόθεση του πρώην αστυνομικού και της συζύγου του που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, είχε σοκάρει το πανελλήνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός
Euroleague 03.02.26

Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σύνταξη
Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
Φωτογραφίες - Βίντεο 03.02.26

Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες

«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει αγρότης από το Κιλκίς επισημαίνοντας ότι οι χείμαρροι, που φουσκώνουν και προκαλούν τις πλημμύρες δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026
English edition 03.02.26

Digital Work Card System Rolled Out by End of 2026

The measure will be implemented through the state’s new Integrated Public Information System and is aimed at increasing transparency and improving the recording of overtime work

Σύνταξη
«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του
Βίντεο 03.02.26

«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Σύνταξη
Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»
Τι είπε η Δημογλίδου 03.02.26

Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»

Έχει επιβεβαιωθεί ότι η 16χρονη Λόρα πέταξε για Γερμανία - Θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία: Ώρα μεταλλίου για τα χρυσά κορίτσια του πόλο

Να... τριτώσει το καλό των χρυσών μεταλλίων θέλει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας, όπου το βράδυ της Τρίτης κοντράρεται με την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν
Ανεξάρτητες Αρχές 03.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη – Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη - Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Οι δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025

Σύνταξη
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
