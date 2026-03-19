Μαριάνα Κατσιμίχα: Γιατί αλλάζει τον τίτλο στο τραγούδι της «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων»
Το αυθεντικό «Βαλς των χαμένων ονείρων» είναι συνδεδεμένο με την ταινία «Χαμένα Όνειρα» του 1961, σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι.
- Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου – Με βροχή και κρύο θα κάνουμε παρέλαση
- Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
Η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα στο τραγούδι «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων», σε μουσική Δημήτρη Καρρά και στίχους Άλκη Αλκαίου έγινε viral στο TikTok και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές του 2026, κερδίζοντας μεγάλη αναγνωρισιμότητα.
Τι συνέβη και αλλάζει τίτλο το τραγούδι
Ωστόσο, η τραγουδίστρια αναγκάζεται να αλλάξει επίσημα τίτλο και από «Βαλς των Χαμένων Ονείρων» μετονομάζεται σε «Το Βαλς των Ονείρων», έπειτα από επιθυμία του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι.
Το αίτημα για την αλλαγή προέκυψε ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά έργα: αφενός στο νέο τραγούδι που βασίζεται σε αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου και αφετέρου στο ιστορικό, ορχηστρικό «Βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, που είχε γραφτεί για την ταινία «Χαμένα Όνειρα».
Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων: ‘Εγινε viral
Tο τραγούδι έχει ξεπεράσει το 1.000.000 streams, παράλληλα σημειώνει δυναμική τροχία στα social media και ειδικά στο TikTok.
Μαριάνα Κατσιμίχα: Πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα λόγω του πατέρα της Πάνου Κατσιμίχα
«Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν με έκανε να νιώσω πως είναι κάτι ιδιαίτερο η καριέρα του στη μουσική», είχε πει σε εκπομπή του Action 24η Μαριάνα Κατσιμίχα.
«Εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω σταρ. Το “αντιστάρ” ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωσή μου. Δεν είναι πολύ εύκολη η ζωή ενός μουσικού, ενός καλλιτέχνη οικονομικά.
Είμαι… κλαψιάρα στη μουσική, μου αρέσει η νοσταλγία, ο ρομαντισμός. Πάντα ήμουν ευαίσθητη. Δεν διαχωρίζω τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο, θα με επηρεάσει αν απογοητευτώ από τον χαρακτήρα του».
- Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
- Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ο Ρουιμπάλ κάνει το 1-0 για τους Ανδαλουσιάνους (vid)
- Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
- Ο Όρμπαν μόνος του στο περιθώριο στην Σύνοδο Κορυφής – Κάθισε μακριά όταν άρχισε να μιλά ο Ζελένσκι
- Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
- Λάρισα: Αυτό είναι το άκρως απόρρητο αμερικανικό UAV που εθεάθη στην 110 Πτέρυγα Μάχης (βίντεο)
- Ανδρουλάκης στο TikTok: Όχι στα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων
- Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 στα πέναλτι (κ.α.και παράταση 1-2): Τεράστια πρόκριση των reds στους 8 του Europa League (vid)
