Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Στα σκαριά 19 Μαρτίου 2026, 14:41

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Ήταν 24 Μαΐου του 2023 όταν έγινε γνωστό ότι η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll» άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών. Η Τίνα Τέρνερ, που για τέσσερις δεκαετίες κυριάρχησε στον κόσμο της μουσικής, δεν άφησε πίσω της μόνο έναν μεγάλο κατάλογο από επιτυχίες αλλά την γεμάτη ενέργεια εικόνα της πάνω στη σκηνή.

Τώρα, τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment ανακοίνωσε την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης του ονόματος, της εικόνας και της εμφάνισης της Τίνα Τέρνερ, καθώς και την πλειοψηφία των δικαιωμάτων του μουσικού της καταλόγου από την εταιρεία BMG.

Η σουηδική εταιρεία, συνιδρυτής της οποίας είναι ο Μπιορν Ουλβέους των ABBA, έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για τη δημιουργία ψηφιακών ειδώλων και πρωτοποριακών, διαδραστικών εμπειριών.

Αν και η διευθύνουσα σύμβουλος της Pophouse, Τζέσικα Κοράβος, δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, δήλωσε στο AP: «Ένας από τους λόγους που μας ενδιέφερε η Tίνα είναι η απίστευτη παρουσία και η μοναδική ενέργεια που έβγαζε στη σκηνή. Εξετάζουμε, λοιπόν, διάφορα πρότζεκτ που θα μπορούν να αποτυπώσουν και να αναπαράγουν αυτή την αύρα σε κάποιο βαθμό».

Kαι πρόσθεσε: «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση της κληρονομιάς της».

Πάντως η ίδια δεν επιβεβαίωσε αν ετοιμάζεται κάποιο avatar, ενώ τόνισε ότι η Pophouse θα ανακοινώσει τα σχέδιά της μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι συζητήσεις για την υπογραφή της συμφωνίας ξεκίνησαν μετά το θάνατό της Τέρνερ. Η Κοράβος υπογράμμισε ότι η BMG εξακολουθεί να κατέχει ένα ποσοστό του καταλόγου της ενώ ανέφερε ότι οι διαχειριστές της περιουσίας της σταρ συμμετείχαν ενεργά στις συνομιλίες.

«Η φωνή και το πνεύμα της Tίνα Τέρνερ διαμόρφωσαν τη μουσική και την ποπ κουλτούρα της εποχής», σημείωσε σε δήλωσή του ο Άλιστερ Νόρμπερι, πρόεδρος της BMG για το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ευθύνη μας, μαζί με την Pophouse και τους κληρονόμους της, είναι να διασφαλίσουμε ότι το έργο της θα συνεχίσει να συγκινεί το κοινό σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας πιστό στη δύναμη, την ανεξαρτησία και την αυθεντικότητα που καθόρισαν την καριέρα της».

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Rose Prouser

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Music 19.03.26

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Στη Βαλένθια 13.03.26

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
Patriot 19.03.26

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης

«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Κόσμος 19.03.26

Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών Κομόρος - Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Κόσμος 19.03.26

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Απόφαση δικαστηρίου 19.03.26

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση

Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία

«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;
Opinion 19.03.26

Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

