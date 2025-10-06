Ήσουν σαν αδερφός: Ο γιος του Άικ και της Τίνα Τέρνερ πέθανε σε ηλικία 67 ετών

Για τους περισσότερους δεν ήταν κάτι περισσότερο από τον γιο του Άικ και της Τίνα Τέρνερ. Άλλωστε όταν έχεις αυτούς τους δύο για γονείς, που για δεκαετίες κυριάρχησαν στη δισκογραφία, είναι αρκετά δύσκολο να ξεφύγεις από τη σκιά τους επιλέγοντας να μπεις στον χώρο της μουσικής.

Ωστόσο, έστω και με τον δικό του τρόπο ο Άικ Τέρνερ Τζιούνορ τα κατάφερε – εντυπωσιακός μουσικός, πολύ καλός ηχολήπτης, βραβευμένος με Grammy όταν συνεργάστηκε με τον πατέρα του στο άλμπουμ Risin’ With The Blues το 2006.

Στοιχεία, τα οποία αποκάλυψε στους περισσότερους ανθρώπους η ξαδέρφη του Ζακλίν Μπούλοκ, η οποία έκανε γνωστό και τον θάνατό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι ο ξάδερφός μου Άικ Τζούνιορ έφυγε από τη ζωή» είπε η Μπούλοκ στην Page Six. «Ο Τζούνιορ ήταν κάτι περισσότερο από ξάδερφος για εμένα, ήταν αδερφός μου, καθώς μεγαλώσαμε ουσιαστικά μαζί».

Η Ζακλίν Μπούλοκ στάθηκε στο μεγάλο του μουσικό ταλέντο, λέγοντας ότι «ως παιδί του Άικ και της Τίνα Τέρνερ είχε από μικρός μεγάλη έφεση στη μουσική, παίζοντας τα περισσότερα όργανα. Τα αγαπημένα του ήταν τα κρουστά, ωστόσο διέλυε τη ντραμς του μετά από κάθε πρόβα, έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τα πλήκτρα».

Ο Άικ Τζούνιορ ήταν ένα από τα δύο παιδιά που είχαν υιοθετήσει η σούπερ σταρ Τίνα και ο Άικ Τέρνερ. Όπως έκανε γνωστό η ξαδέρφη του άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες σε ηλικία 67 ετών από νεφρική ανεπάρκεια, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από διάφορα προβλήματα στην καρδιά.