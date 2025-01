Τίνα Τέρνερ: Ανακαλύφθηκε χαμένο τραγούδι της από το εμβληματικό Private Dancer

Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε αρχικά για το επιτυχημένο άλμπουμ της Τίνα Τέρνερ, Private Dancer, ανακαλύφθηκε πρόσφατα και μεταδόθηκε για πρώτη φορά σε εκπομπή του BBC Radio 2.

Σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας, το τραγούδι μέχρι σήμερα «είχε απλά χαθεί».

Το Hot For You Baby ανακαλύφθηκε μετά από τέσσερις δεκαετίες από την ηχογράφηση του και ακούστηκε για πρώτη φορά την Πέμπτη.

«Είναι σαν να συναντά η Τίνα Τέρνερ τους AC/DC», σχολίασε ακροατής της εκπομπής.

Το Hot For You Baby ηχογραφήθηκε στα Capitol Studios στο Χόλιγουντ από τους Αυστραλούς μουσικούς Τζορτζ Γιανγκ και Χάρι Βάντα και σε παραγωγή του Τζον Κάρτερ.

Αρχικά προοριζόταν να συμπεριληφθεί στα tracks του άλμπουμ και κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια την ιστορία του και πώς «χάθηκε μέσα στο χρόνο».

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στην επετειακή έκδοση του άλμπουμ Private Dancer που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.

«Αυτή η συναρπαστική ανακάλυψη εισάγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του δίσκου», αναφέρει το κανάλι στο YouTube.

Το Private Dancer που κυκλοφόρησε το 1984 σηματοδότησε την επιστροφή της Τάρνερ στη μουσική σκηνή στα 80s.

Το άλμπουμ πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισε τρία βραβεία Grammy – συμπεριλαμβανομένου του δίσκου της χρονιάς και της καλύτερης γυναικείας φωνητικής ερμηνείας για το What’s Love Got to Do with It.

Το Hot For You Baby δεν θα είναι το μόνο νέο κομμάτι στο επερχόμενο άλμπουμ. Στα tracks συμπεριλαμβάνεται επίσης ένα ακυκλοφόρητο instrumental του Let’s Stay Together και ένα dub mix του What’s Love Got To Do With It.

Η Tίνα Τέρνερ πέθανε τον Μάιο του 2023 σε ηλικία 83 ετών στο σπίτι της στην Ελβετία.

Επιζήσασα και icon: οι νίκες της Τίνα Τέρνερ

Ως «Βασίλισσα του Rock’n’ Roll», η τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ πάλεψε με μια μουσική βιομηχανία εχθρική και έναν κακοποιητικό γάμο με τον Άικ Τέρνερ που απείλησε να την καταστρέψει.

Καθ΄ όλη την διάρκεια της καριέρας της, η Τέρνερ κέρδισε 12 Βραβεία Grammy, τρία βραβεία Grammy Hall of Fame και ένα βραβείο Grammy Lifetime Achievement.

Είναι η μόνη γυναίκα καλλιτέχνης που έχει λάβει συνεχόμενες υποψηφιότητες στα Grammys στις κατηγορίες pop, rock και R&B.

Το 1993, τα World Music Awards αναγνώρισαν τα χρόνια και την προσφορά της στη μουσική βιομηχανία και της απένειμαν το βραβείο Legend Award.

Το 2000 η Τέρνερ έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ των οποίων 25 συναυλίες στην Wembley Arena και 5 συναυλίες στο Στάδιο Γουέμπλεϊ (τρεις το 1996 και δυο το 2000).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης της οποίας οι επιτυχίες βρίσκονται στο top 40 επί έξι συνεχόμενες δεκαετίες. Στο top 40 έχουν συμπεριληφθεί 34 επιτυχίες της.

Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε την Τέρνερ στην 63η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και στην 17η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Το 1991, η Τέρνερ μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Η Τέρνερ έχει το δικό της αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας του Χόλυγουντ και το δικό της αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας του Σεντ Λούις.

Το 2014 έλαβε το βραβείο Soul Music Hall of Fame Lifetime Achievement.