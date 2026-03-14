Η κιθάρα «Black Strat» των Pink Floyd, η οποία κάποτε άνηκε στον Ντέιβιντ Γκίλμορ, πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 12 Μαρτίου, έναντι 14,55 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Η πώληση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημοπράτησης ολόκληρης της συλλογής του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τζιμ Ίρσεϊ, ξεπέρασε σε τιμή την Martin D-18E του Κερτ Κομπέιν, η οποία άγγιξε τα 6 εκατομμύρια δολάρια το 2020.

Ο Γκλίμορ χρησιμοποίησε την κιθάρα στα άλμπουμ των Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» το 1973, «Wish You Were Here» το 1975, «Animals» το 1977 και «The Wall» το 1979, σύμφωνα με τον οίκο Christies.

Ο σκοπός

Η κιθάρα αποκτήθηκε από τον Τζιμ Ίρσεϊ μέσω δημοπρασίας του οίκου Christie’s τον Ιούνιο του 2019 για σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνη την εποχή, ο Ντέιβιντ Γκλίμορ μίλησε στο Rolling Stone για την πώληση του μουσικού όργανου.

«[Όλες μου] οι κιθάρες, μου έχουν προσφέρει πολλά», είπε στο περιοδικό. «Είναι φίλες μου. Μου έχουν δώσει τόνους μουσικής. Απλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να φύγουν και να υπηρετήσουν κάποιον άλλο».

«Εγώ μπορώ να την αποχωριστώ. Αυτή η πώληση σίγουρα θα ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους που θα την δουν, και θα εκπληρώσει τον σκοπό της. Είναι μια υπέροχη κιθάρα», συνέχισε.

«Βρίσκεται [πίσω από] σχεδόν όλα τα άλμπουμ των Pink Floyd της δεκαετίας του ’70. Είναι σε τόσα πολλά κομμάτια, αλλά η Fender έχει φτιάξει αντίγραφα που πουλάει, και έχω δύο ή τρία από αυτά που είναι τέλεια», κατέληξε.

Η πολύτιμη συλλογή

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οίκου, τα αντικείμενα από την συλλογή του επιχειρηματία «αποτελούν πολιτιστικά κειμήλια που καταγράφουν μία από τις σημαντικότερες συλλογές αναμνηστικών αντικειμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού».

«Ένα μέρος των εσόδων από αυτές τις πωλήσεις θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που υποστήριζε ο Τζιμ Ίρσεϊ κατά τη διάρκεια της ζωής του», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Εκτός από την κιθάρα των Pink Floyd, τα μουσικά όργανα που παρουσιάζονται στη δημοπρασία ανήκαν επίσης σε μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Έρικ Κλάπτον, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Τζέρι Γκαρσία, ο Έλτον Τζον, ο Τζόνι Κας, η Τζάνις Τζόπλιν και ο Μάιλς Ντέιβις.

*Με πληροφορίες από: People