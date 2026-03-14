Αντίο σε έναν Motorhead: Πέθανε ο πιστός σύντροφος του Λέμι, Φιλ Κάμπελ

Ένας από τους πιο πιστούς υπηρέτες του σκληρού ήχου, ο επί σειρά ετών κιθαρίστας των Motorhead, Φιλ Κάμπελ, δεν είναι πια εδώ.

Ο Ουαλός κιθαρίστας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που ανακοινώθηκε από την οικογένεια του, το συγκρότημα Phil Campbell and the Bastard Sons, μέσω των κοινωνικών δικτύων, σκορπώντας θλίψη στους κύκλους της παγκόσμιας ροκ κοινότητας το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Ο Φιλ Κάμπελ ήταν πιστός στην εμβληματική μπάντα και τον front man της, τον επιδραστικό Λέμι, από το 1984 μέχρι το τέλος των Motorhead.

Ο Κάμπελ άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής, 13 Μαρτίου, μετά από μια μακρά και γενναία μάχη στην εντατική, έπειτα από μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση.

Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα και υπερήφανο παππού, γνωστό με το χαϊδευτικό «Mπάμπι».

Γεννημένος το 1961 στην Ουαλία, ο Κάμπελ ήρθε σε επαφή με τον κόσμο του Λέμι Κίλμιστερ στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, όταν ζήτησε αυτόγραφο από τον μετέπειτα μέντορά του μετά από μια συναυλία των Hawkwind.

Η μοίρα το έφερε έτσι ώστε το 1984 να περάσει από ακρόαση για τους Motorhead και να επιλεγεί ως ο νέος κιθαρίστας της μπάντας.

Η πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά ήταν το άλμπουμ Orgasmatron του 1986, ξεκινώντας μια πορεία που θα διαρκούσε μέχρι και την τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος το 2015.

Παρά τις ενστάσεις που είχε ο ίδιος για την παραγωγή εκείνου του πρώτου δίσκου, η παρουσία του καθόρισε τον ήχο της μπάντας για τρεις δεκαετίες.

Η καριέρα του Κάμπελ με τους Motorhead σημαδεύτηκε από μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα τη νίκη του πρώτου τους βραβείου Grammy το 2005 για τη διασκευή του τραγουδιού Whiplash των Metallica.

Μετά τον θάνατο του Λέμι το 2025 και τη διάλυση των Motorhead, ο Φιλ δεν αποσύρθηκε. Αντίθετα, δημιούργησε τους Phil Campbell and the Bastard Sons μαζί με τους τρεις γιους του, Τοντ, Ντέιν και Τάιλα.

Η είδηση του θανάτου του δεν ήρθε εντελώς απρόσμενα για όσους παρακολουθούσαν στενά την πορεία του, καθώς νωρίτερα φέτος το συγκρότημά του είχε αναγκαστεί να ακυρώσει τις περιοδείες σε Ευρώπη και Αυστραλία μετά από συμβουλές των γιατρών.

Οι θαυμαστές και οι συνάδελφοί του από όλο τον κόσμο κατακλύζουν το διαδίκτυο με μηνύματα συμπαράστασης, αναγνωρίζοντας στον Φιλ Κάμπελ την «αυθεντικότητα και το ήθος ενός πραγματικού εργάτη του ροκ εν ρολ».