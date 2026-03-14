Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Αντίο σε έναν Motorhead: Πέθανε ο πιστός σύντροφος του Λέμι, Φιλ Κάμπελ
The Good Life 14 Μαρτίου 2026, 17:30

Αντίο σε έναν Motorhead: Πέθανε ο πιστός σύντροφος του Λέμι, Φιλ Κάμπελ

Ο εμβληματικός κιθαρίστας που στάθηκε στο πλευρό του Λέμι Κίλμιστερ από το 1984 μέχρι το τέλος των Motorhead, ο Φιλ Κάμπελ, πέθανε μετά από μια σκληρή μάχη στην εντατική μονάδα θεραπείας

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Ένας από τους πιο πιστούς υπηρέτες του σκληρού ήχου, ο επί σειρά ετών κιθαρίστας των Motorhead, Φιλ Κάμπελ, δεν είναι πια εδώ.

Ο Ουαλός κιθαρίστας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που ανακοινώθηκε από την οικογένεια του, το συγκρότημα Phil Campbell and the Bastard Sons, μέσω των κοινωνικών δικτύων, σκορπώντας θλίψη στους κύκλους της παγκόσμιας ροκ κοινότητας το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Ο Φιλ Κάμπελ ήταν πιστός στην εμβληματική μπάντα και τον front man της, τον επιδραστικό Λέμι, από το 1984 μέχρι το τέλος των Motorhead.

Ο Κάμπελ άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής, 13 Μαρτίου, μετά από μια μακρά και γενναία μάχη στην εντατική, έπειτα από μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση.

Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα και υπερήφανο παππού, γνωστό με το χαϊδευτικό «Mπάμπι».

Γεννημένος το 1961 στην Ουαλία, ο Κάμπελ ήρθε σε επαφή με τον κόσμο του Λέμι Κίλμιστερ στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, όταν ζήτησε αυτόγραφο από τον μετέπειτα μέντορά του μετά από μια συναυλία των Hawkwind.

Η μοίρα το έφερε έτσι ώστε το 1984 να περάσει από ακρόαση για τους Motorhead και να επιλεγεί ως ο νέος κιθαρίστας της μπάντας.

Η πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά ήταν το άλμπουμ Orgasmatron του 1986, ξεκινώντας μια πορεία που θα διαρκούσε μέχρι και την τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος το 2015.

Παρά τις ενστάσεις που είχε ο ίδιος για την παραγωγή εκείνου του πρώτου δίσκου, η παρουσία του καθόρισε τον ήχο της μπάντας για τρεις δεκαετίες.

Η καριέρα του Κάμπελ με τους Motorhead σημαδεύτηκε από μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα τη νίκη του πρώτου τους βραβείου Grammy το 2005 για τη διασκευή του τραγουδιού Whiplash των Metallica.

Μετά τον θάνατο του Λέμι το 2025 και τη διάλυση των Motorhead, ο Φιλ δεν αποσύρθηκε. Αντίθετα, δημιούργησε τους Phil Campbell and the Bastard Sons μαζί με τους τρεις γιους του, Τοντ, Ντέιν και Τάιλα.

Η είδηση του θανάτου του δεν ήρθε εντελώς απρόσμενα για όσους παρακολουθούσαν στενά την πορεία του, καθώς νωρίτερα φέτος το συγκρότημά του είχε αναγκαστεί να ακυρώσει τις περιοδείες σε Ευρώπη και Αυστραλία μετά από συμβουλές των γιατρών.

Οι θαυμαστές και οι συνάδελφοί του από όλο τον κόσμο κατακλύζουν το διαδίκτυο με μηνύματα συμπαράστασης, αναγνωρίζοντας στον Φιλ Κάμπελ την «αυθεντικότητα και το ήθος ενός πραγματικού εργάτη του ροκ εν ρολ».

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Στη Βαλένθια 13.03.26

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

