Πόσες γυναικείες φωνές χωράνε μέσα στο νέο άλμπουμ του Monsieur Minimal;

Ήταν το 2008 όταν έκανε την εμφάνισή της στα δισκοπωλεία η ελληνική συλλογή City Campers από την Sound of Everything, συστήνοντάς μας μερικά από τα νέα ονόματα της εγχώριας indie pop σκηνή. Ένα από αυτά που ξεχώρισαν αμέσως από το compilation ήταν αυτό του Monsieur Minimal.

Το Love Is A Circle ήταν ένα μαγευτικό indie κομμάτι με πολλά pop electro στοιχεία, απόκοσμα φωνητικά και άνοιξε την πόρτα στον νεαρό καλλιτέχνη σε ένα ευρύτερο κοινό.

Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, μέσα σε αυτά ο γεννημένος στα Γιαννιτσά Χρήστος Τσιτρούδης (όπως είναι το όνομά του) άφησε τη Θεσσαλονίκη, μετακόμισε στην Αθήνα, συνεργάστηκε με διάφορους άλλους τραγουδιστές (όπως ο Δάκης), έδειξε ότι μπορεί να κινηθεί σε πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη, να «παίξει» τόσο σε ελληνικό όσο και σε αγγλικό στίχο και τώρα επιστρέφει στη δισκογραφία με τη νέα του δουλειά.

Ο Μουσικός Δείπνος είναι ο πρώτος του δίσκος μετά το Seven (From East to West), με τον Monsieur Minimal να επανεφευρίσκει τόσο τον καλλιτεχνικό εαυτό του όσο και παλιότερες δουλειές του.

Στο 8ο άλμπουμ του, ο γνωστός καλλιτέχνης παρουσιάζει δύο φρέσκα κομμάτια, «πειράζει» δικες του αγαπημένες δημιουργίες και διασκευάζει τρία old time classic ελληνικά τραγούδια – ανάμεσά τους το αξεπέραστο Υπάρχω σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Πυθαγόρα, με τη βοήθεια οκτώ αγαπημένων γυναικείων φωνών.

Οι Μαρία Παπαγεωργίου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μαρίζα Ρίζου, Νατάσα Γιανναράκη, Νεφέλη Φασούλη, Λόλα Γιαννοπούλου, Εύη Μάζη και Ερωφίλη Παναγιωταρέα αναλαμβάνουν τα φωνητικά στο Μουσικό Δείπνο, εκεί όπου κυριαρχεί η vintage αισθητική και ο «ζεστός» ήχος του Minimal.

