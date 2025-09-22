Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Ήταν το 2010. Τα free press ζούσαν τη χρυσή περίοδό τους, η Καρύτση ήταν το place to be της Αθήνας, τα μικρά stages δίνουν και παίρνουν σε όλη τη χώρα και πολλοί νέοι μουσικοί εμφανίζονται μέσα από ανεξάρτητες παραγωγές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Monsieur Minimal.

Ο καλλιτέχνης με (τότε τουλάχιστον) έδρα τη Θεσσαλονίκη είχε δώσει τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του δύο χρόνια πριν με το επιτυχημένο αγγλόφωνο Lollipop – το Love is a Circle παραμένει έως σήμερα ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Ωστόσο το 2010 αποφασίζει να κάνει την έκπληξη – το Πάστα Φλώρα ήταν ένα pop και ελληνόφωνο άλμπουμ.

Αυτό θα είναι το ξεκίνημα από μια σειρά εκπλήξεων που μας επιφύλασσε ο Monsieur Minimal στα επόμενα χρόνια της πορείας του. Μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι ξέρει να εναλλάσσεται με ευκολία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού στίχου, τόσο εύκολα όσο «παίζει» με το ηχητικό του ύφος – τα ανατολίτικα στοιχεία κυριαρχούν στο περσινό δίσκο του Seven (From East To West).

Και, πλέον, έρχεται να πάει τον ήχο του σε άλλο… επίπεδο.

Στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Ο Monsieur Minimal ένωσε τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη, παρουσιάζοντας μια μαξιμαλιστική και… λαϊκή version του κομματιού Πάστα Φλώρα.

Η αγαπημένη μουσικός ερμηνεύει μοναδικά ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Monsieur Minimal σε μία νέα εκδοχή που κλείνει το μάτι στην αισθητική του ήχου των λαϊκών μαγαζιών του 70, όπου ηλεκτρικές κιθάρες και μπουζούκι λούζονται κάτω από τα έντονα φώτα της πίστας και τα σύννεφα καπνού.

Βασικό ρόλο στη Σπάστα Φλώρα έχει το μαγικό μπουζούκι του Χρήστου Σκόνδρα, δίνοντας στο τραγούδι μια neo-folk alternative χροιά.

Με αυτό το τρόπο η Πάστα Φλώρα ξαναγεννιέται 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία της και μπαίνει κι αυτή, μαζί με το υπέροχο Λαβ Φορ Εβερ με την Μαρία Παπαγεωργίου, στο νέο concept άλμπουμ του Monsieur Minimal το οποίο θα περιλαμβάνει παλιότερα τραγούδια του ερμηνευμένα αποκλειστικά από αγαπημένες του τραγουδίστριες.

Ακούστε τη Σπάστα Φλώρα εδώ:

Το νέο concept άλμπουμ του Monsieur Minimal αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη φθινοπώρου.

// Ο Monsieur Minimal εμφανίζεται στις 25 Οκτωβρίου στο Gagarin 205 Live Music Space, ανοίγοντας το live του Gizmo Varillas.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.