Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral

Το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να είναι ακόμα… μια μέρα στη δουλειά για τον APON. Η συναυλία του στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας ήταν γεμάτη με κόσμο, ο ίδιος έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, ωστόσο εκείνο το βράδυ κάτι ήταν διαφορετικό.

Και αυτό φάνηκε μια ημέρα μετά, με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσω μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι’ αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτόν τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας» έγραψε ο APON, δείχνοντας για μια ακόμα φορά ότι παρά την επιτυχία του κάποια πράγματα για αυτόν δεν αλλάζουν.

Ήταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο όταν το καλλιτεχνικό του όνομα άρχισε να ακούγεται δειλά δειλά στους μουσικούς κύκλους. Η συνεργασία του με τη Φουρέιρα στο κομμάτι του Γδύσου ήταν αρκετή να τον βάλει στα ραδιόφωνα, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτό που θα γινόταν μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο APON, από εκεί που ξεκίνησε ανεβάζοντας τις μουσικές του στο YouTube και είδε… ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας να γελάνε μαζί του όταν τους παρουσίασε τα πρώτα του τραγούδια (όπως είπε πριν από λίγο καιρό στον M. Hulot και τη Lifo), μεταμορφώθηκε σε ένα viral φαινόμενο.

Οι δημιουργίες του παίζουν συνεχώς στο TikTok από τους χρήστες, τα κομμάτια του στο Spotify μετράνε χιλιάδες ακροάσεις, ενώ οι συναυλίες του είναι sold out. Όπως για παράδειγμα αυτή στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, με τον νεαρό καλλιτέχνη να ξεσηκώνει τον κόσμο και, μάλιστα, κάποια στιγμή να κατεβαίνει από τη σκηνή για να βρεθεί μαζί με τους θεατές.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι ο ήχος του είναι urban, ωστόσο οι μουσικές του γνώσεις δεν είναι περιορισμένες. Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα η ενασχόλησή του με τον χώρο ξεκίνησε… κατά λάθος παίζοντας μπουζούκι μικρός, προτού περάσει στην κιθάρα και το πιάνο. Όμως το hip hop ήταν αυτό που τον τραβούσε.

Και όλες αυτές οι επιρροές ήρθαν για να δημιουργήσουν τη μουσική εικόνα του APON που γνωρίζουμε όλοι σήμερα – ένα πάντρεμα ειδών και κουλτούρων. Έχοντας πάντα δίπλα του στην παραγωγή τον αδερφό του IAMSTRONG. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι είχε συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της βιομηχανίας – από την Μαρίνα Σάττι και τη Ζόζεφιν μέχρι τον Αντώνη Ρέμο και τον Γιώργο Νταλάρα.

Και πλέον είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα του, καθώς στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην Τεχνόπολη της Αθήνας.