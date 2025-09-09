magazin
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 14:43
Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral
Music 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:13

Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral

Ο νεαρός καλλιτέχνης APON θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη μια sold out συναυλία μετά την άλλη σε όλη την Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να είναι ακόμα… μια μέρα στη δουλειά για τον APON. Η συναυλία του στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας ήταν γεμάτη με κόσμο, ο ίδιος έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, ωστόσο εκείνο το βράδυ κάτι ήταν διαφορετικό.

Και αυτό φάνηκε μια ημέρα μετά, με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσω μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι’ αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτόν τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας» έγραψε ο APON, δείχνοντας για μια ακόμα φορά ότι παρά την επιτυχία του κάποια πράγματα για αυτόν δεν αλλάζουν.

Ήταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο όταν το καλλιτεχνικό του όνομα άρχισε να ακούγεται δειλά δειλά στους μουσικούς κύκλους. Η συνεργασία του με τη Φουρέιρα στο κομμάτι του Γδύσου ήταν αρκετή να τον βάλει στα ραδιόφωνα, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτό που θα γινόταν μέσα στους επόμενους μήνες.

YouTube thumbnail

Ο APON, από εκεί που ξεκίνησε ανεβάζοντας τις μουσικές του στο YouTube και είδε… ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας να γελάνε μαζί του όταν τους παρουσίασε τα πρώτα του τραγούδια (όπως είπε πριν από λίγο καιρό στον M. Hulot και τη Lifo), μεταμορφώθηκε σε ένα viral φαινόμενο.

Οι δημιουργίες του παίζουν συνεχώς στο TikTok από τους χρήστες, τα κομμάτια του στο Spotify μετράνε χιλιάδες ακροάσεις, ενώ οι συναυλίες του είναι sold out. Όπως για παράδειγμα αυτή στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, με τον νεαρό καλλιτέχνη να ξεσηκώνει τον κόσμο και, μάλιστα, κάποια στιγμή να κατεβαίνει από τη σκηνή για να βρεθεί μαζί με τους θεατές.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι ο ήχος του είναι urban, ωστόσο οι μουσικές του γνώσεις δεν είναι περιορισμένες. Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα η ενασχόλησή του με τον χώρο ξεκίνησε… κατά λάθος παίζοντας μπουζούκι μικρός, προτού περάσει στην κιθάρα και το πιάνο. Όμως το hip hop ήταν αυτό που τον τραβούσε.

Και όλες αυτές οι επιρροές ήρθαν για να δημιουργήσουν τη μουσική εικόνα του APON που γνωρίζουμε όλοι σήμερα – ένα πάντρεμα ειδών και κουλτούρων. Έχοντας πάντα δίπλα του στην παραγωγή τον αδερφό του IAMSTRONG. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι είχε συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της βιομηχανίας – από την Μαρίνα Σάττι και τη Ζόζεφιν μέχρι τον Αντώνη Ρέμο και τον Γιώργο Νταλάρα.

Και πλέον είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα του, καθώς στις 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην Τεχνόπολη της Αθήνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Rose Bowl 07.09.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Με ένα ιδιαίτερο... ελληνικό σχόλιο έκανε γνωστός μπασκετικός Λιθουανός δημοσιογράφος, την πρόβλεψή του για τον προημιτελικό της Εθνικής της πατρίδας του κόντρα στην Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09.09.25

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο