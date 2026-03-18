Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Ιουνίου 1996 όταν το τραγούδι Wannabe θα κάνει την εμφάνισή του στα ράφια των δισκοπωλείων και ο κόσμος θα γνωρίσει τις Spice Girls. Το πρώτο τραγούδι τους θα εκτοξεύσει την καριέρα των πέντε μελών του συγκροτήματος, καθώς θα κερδίσει το Brit Award στην κατηγορία Καλύτερο Single και θα βρεθεί για 7 εβδομάδες στην κορυφή του UK Chart.

Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνα του 2014 έδειξε ότι το Wannabe είναι το πιο αναγνωρίσιμο ποπ τραγούδι των τελευταίων 60 ετών! Εννοείται ότι η κυκλοφορία του άλμπουμ Spice τρεις μήνες μετά θα έχει ανάλογη επιτυχία, πουλώντας περίπου 23 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ωστόσο, η πορεία των Spice Girls δεν θα κρατήσει πολλά χρόνια. Οι κόντρας ανάμεσα στα πέντε κορίτσια αποδείχθηκαν περισσότερες από όσες μπορεί να αντέξει ένα γκρουπ και δύο χρόνια αργότερα η Τζέρι Χάλιγουελ. Οι πρώτοι τίτλοι τέλους έπεσαν το 2000.

Από τότε οι Spice Girls έχουν κάνει τα δικά τους reunion (πότε όλες μαζί, πότε με απουσίες) ωστόσο η φετινή επιστροφή ήταν αυτή που περίμεναν όλοι.

Το καλοκαίρι συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Wannabe, η Βρετανία το γιορτάζει με την κυκλοφορία μιας σειράς νέων νομισμάτων, ενώ οι φήμες έλεγαν ότι οι πέντε Spice Girls είναι έτοιμες για ένα εντυπωσιακό επετειακό reunion.

Τελικά, παρά τις τρεις δεκαετίες που έχουν περάσει, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα πίκρα και κόντρα ανάμεσά τους. Παρά τις έντονες συζητήσεις τους τελευταίους μήνες, το reunion αναβλήθηκε καθώς οι Βικτόρια Μπέκαμ, Τζέρι, Mel C, Mel B και Έμα Μπάντον δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Spice Girls 30th anniversary reunion tour is ‘AXED’ as the group fail to agree on comeback plans weeks after Netflix drama was cancelled amid tensions in the band https://t.co/yk9A6tYndm — Daily Mail (@DailyMail) March 18, 2026

Και δεν είναι μόνο το reunion που μπήκε στον «πάγο». Την ίδια ώρα κατέρρευσαν και τα σχέδια του Netflix για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, με τις φήμες να λένε ότι η Τζέρι Χάλιγουελ καθυστερούσε να βάλει την υπογραφή της στο συμβόλαιο.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Mel C σε συνέντευξή της στο KIIS Radio, καθώς τόνισε πως «δεν θα υπάρχει επανένωση. Μιλάμε πολύ καιρό, θέλουμε να κάνουμε κάτι όλες μαζί, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Ωστόσο παραμένω αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή».

