18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18 Μαρτίου 2026, 12:12

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 26 Ιουνίου 1996 όταν το τραγούδι Wannabe θα κάνει την εμφάνισή του στα ράφια των δισκοπωλείων και ο κόσμος θα γνωρίσει τις Spice Girls. Το πρώτο τραγούδι τους θα εκτοξεύσει την καριέρα των πέντε μελών του συγκροτήματος, καθώς θα κερδίσει το Brit Award στην κατηγορία Καλύτερο Single και θα βρεθεί για 7 εβδομάδες στην κορυφή του UK Chart.

YouTube thumbnail

Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνα του 2014 έδειξε ότι το Wannabe είναι το πιο αναγνωρίσιμο ποπ τραγούδι των τελευταίων 60 ετών! Εννοείται ότι η κυκλοφορία του άλμπουμ Spice τρεις μήνες μετά θα έχει ανάλογη επιτυχία, πουλώντας περίπου 23 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ωστόσο, η πορεία των Spice Girls δεν θα κρατήσει πολλά χρόνια. Οι κόντρας ανάμεσα στα πέντε κορίτσια αποδείχθηκαν περισσότερες από όσες μπορεί να αντέξει ένα γκρουπ και δύο χρόνια αργότερα η Τζέρι Χάλιγουελ. Οι πρώτοι τίτλοι τέλους έπεσαν το 2000.

Από τότε οι Spice Girls έχουν κάνει τα δικά τους reunion (πότε όλες μαζί, πότε με απουσίες) ωστόσο η φετινή επιστροφή ήταν αυτή που περίμεναν όλοι.

Το καλοκαίρι συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Wannabe, η Βρετανία το γιορτάζει με την κυκλοφορία μιας σειράς νέων νομισμάτων, ενώ οι φήμες έλεγαν ότι οι πέντε Spice Girls είναι έτοιμες για ένα εντυπωσιακό επετειακό reunion.

Τελικά, παρά τις τρεις δεκαετίες που έχουν περάσει, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα πίκρα και κόντρα ανάμεσά τους. Παρά τις έντονες συζητήσεις τους τελευταίους μήνες, το reunion αναβλήθηκε καθώς οι Βικτόρια Μπέκαμ, Τζέρι, Mel C, Mel B και Έμα Μπάντον δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Και δεν είναι μόνο το reunion που μπήκε στον «πάγο». Την ίδια ώρα κατέρρευσαν και τα σχέδια του Netflix για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, με τις φήμες να λένε ότι η Τζέρι Χάλιγουελ καθυστερούσε να βάλει την υπογραφή της στο συμβόλαιο.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Mel C σε συνέντευξή της στο KIIS Radio, καθώς τόνισε πως «δεν θα υπάρχει επανένωση. Μιλάμε πολύ καιρό, θέλουμε να κάνουμε κάτι όλες μαζί, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Ωστόσο παραμένω αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή».

