Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Σεπτεμβρίου 1996, όταν στα δισκοπωλεία όλου του πλανήτη έκανε την εμφάνισή του ένα άλμπουμ με τον τίτλο Spice. Ο παρθενικός δίσκος των Spice Girls «σημάδεψε» τη δεκαετία του ’90, έβαλε φρένο στην επέλαση της brit rock και μεταμόρφωσε την 5αδα από το Λονδίνο, στους θηλυκούς Beatles των nineties.

Το Spice πούλησε περισσότερα από 23 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, έστειλε τρία singles στο top 5 του Billboard Hot 100, κατάφερε να πιάσει την κορυφή των charts σε περισσότερες από 17 χώρες και «χάρισε» στο διάσημο girl band δύο Brit Awards.

Και τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωσε 30 χρόνων από την κυκλοφορία του, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου, τιμά το συγκρότημα με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μας βραβεύει το Βασιλικό Νομισματοκοπείο και να ακολουθούμε τα βήματα κάποιων πραγματικών ειδώλων της μουσικής» ανέφερε σε δήλωσή του το συγκρότημα.

«Το 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερη χρονιά για εμάς, καθώς γιορτάζουμε την 30ή επέτειο από το πρώτο μας τραγούδι και άλμπουμ. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μας αναγνώριζαν με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που αποκτά το δικό του νόμισμα… τι στιγμή για τη γυναικεία δύναμη», συμπλήρωσαν τα μέλη του γκρουπ.

Σχεδιασμένο από την καλλιτέχνιδα Φιόν Ρις, το νόμισμα απεικονίζει τις φιγούρες των πέντε μελών –Βικτόρια Μπέκαμ, Μέλανι Τσίσολμ, Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ και Μέλανι Μπράουν, δίπλα στις αυθεντικές υπογραφές τους.

Σε μια πρωτιά για τη συλλογή «Music Legends» υπάρχουν πέντε διαφορετικά σχέδια συσκευασίας για τις έγχρωμες εκδόσεις όπου προβάλλεται κάθε μέλος του συγκροτήματος ξεχωριστά. Σύμφωνα με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, κάθε σχέδιο περιορίζεται σε 15.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

Οι θαυμαστές του γκρουπ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα συλλεκτικά κομμάτια με τιμές που ξεκινούν από £18,50 για την έκδοση των 5 λιρών και φτάνουν έως τις £10.535 για την πολυτελή χρυσή των 200 λιρών.

Η Λούσι Μακένζι του Βασιλικού Νομισματοκοπείο δήλωσε: «Οι Spice Girls δεν κυριάρχησαν απλώς στην ποπ μουσική, αλλά καθόρισαν τη δεκαετία του ’90. Τώρα, για πρώτη φορά, οι θαυμαστές και οι συλλέκτες σε όλο τον κόσμο μπορούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι αυτής της κληρονομιάς. Η μοναδική συσκευασία που τιμά κάθε Spice Girl το καθιστά ένα από τα πιο συλλεκτικά προϊόντα της σειράς «Music Legends». Το Girl Power επέστρεψε!».