Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.
Ο Στίβεν Νάιτ αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του για τους Oasis, αποκαλώντας το «εκπληκτικό».
Ο δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders» είναι υπεύθυνος για την παραγωγή του νέου ντοκιμαντέρ, το οποίο θα ακολουθεί την επιστροφή των γιγάντων της Britpop για την τεράστια περιοδεία επανένωσης Live ’25.
Την ταινία σκηνοθέτησαν οι Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λόβλεϊς γνωστοί από το ντοκιμαντέρ για τους LCD Soundsystem «Shut Up And Play The Hits». Ο Στίβεν Νάιτ είναι ο σεναριογράφος και παραγωγός του ντοκιμαντέρ.
«Oasis Live ’25»: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ
Ο Στίβεν Νάιτ μίλησε πρόσφατα στο Project Big Screen για την προώθηση της νέας του ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ενημέρωσε για το ντοκιμαντέρ «Oasis Live ’25».
«Είναι εκπληκτικό» είπε ο Νάιτ. «Το έχουμε μειώσει σε τέσσερις ώρες, οπότε πρέπει να το περιορίσουμε σε μικρότερη διάρκεια» πρόσθεσε.
«Αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ με πλοκή, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Έχει στην πραγματικότητα μια ιστορία. Θα το δείτε» ανέφερε.
«Ήταν υπέροχο και είναι υπέροχοι. Πήρα συνέντευξη [από τους αδελφούς Γκάλαχερ] και είναι απλώς το ένα απόσπασμα μετά το άλλο. Είναι τόσο αστείοι» πρόσθεσε.
Νόελ Γκάλαχερ: «Ανυπομονώ να το δω»
Ο Νόελ Γκάλαχερ μίλησε πρόσφατα και για το ντοκιμαντέρ, λέγοντας: «Έχω δει μόνο ένα ελάχιστο μέρος του και είναι δύσκολο να έχω άποψη γι’ αυτό επειδή παρακολουθώ μόνο μικρά αποσπάσματα».
«Όλοι όσοι το έχουν παρακολουθήσει, ή έχουν δει περισσότερο από εμένα, έχουν πει ότι είναι καταπληκτικό. Αν καταγράφει έστω και το 5% αυτού που ήταν εκείνη η περιοδεία, θα είναι εκπληκτικό. Ανυπομονώ να το δω» σημείωσε.
Ο Νόελ εξήγησε: «Οι συναυλίες ήταν καταπληκτικές, ιδιαίτερα αυτές στο Μάντσεστερ και πραγματικά δεν έχω λόγια να πω γι’ αυτό. Οι συναυλίες μιλούσαν από μόνες τους».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις