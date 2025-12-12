Oasis: Ο Λίαμ Γκάλαχερ «παγώνει» τις φήμες – Καμία νέα περιοδεία πριν το 2027

Ο Λίαμ Γκάλαχερ ξεκαθάρισε ότι οι Oasis δεν πρόκειται να ξανακάνουν περιοδεία πριν από το 2027, βάζοντας τέλος στα σενάρια για συναυλίες μέσα στο 2026.

Σε μια σειρά απαντήσεων προς θαυμαστές του στα social media, ο Γκάλαχερ απέκλεισε οποιαδήποτε δραστηριότητα για την επόμενη χρονιά.

Σε ερώτηση για νέες ημερομηνίες είπε απλά: «Δεν κάνουμε τίποτα το 2026, συγγνώμη».

Για το Knebworth Festival μάλιστα ήταν ακόμη πιο σαφής: «Δεν υπάρχει τίποτα για του χρόνου, μόνο το Μουντιάλ».

«Καλά Χριστούγεννα»

Όταν λογαριασμός θαυμαστών ανέφερε ότι τα πρακτορεία στοιχημάτων θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια εμφάνιση στο Knebworth, εκείνος απάντησε κοφτά: «Δεν γίνεται».

Με το γνωστό του χιούμορ, πρόσθεσε ότι «δεν έχει να κάνει τίποτα μέχρι το 2027» και ευχήθηκε… «καλά Χριστούγεννα».

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο μετά την ανακοίνωση της μπάντας ότι κάνει μια «ανάπαυλα» για να αποτιμήσει την τεράστια περιοδεία Live ’25, η οποία έκλεισε στη Βραζιλία στα τέλη Νοεμβρίου.

Η περιοδεία, που ξεκίνησε στο Κάρντιφ τον Ιούλιο, περιλάμβανε 41 συναυλίες σε Μάντσεστερ, Λονδίνο, Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αυστραλία.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους οι Oasis ευχαρίστησαν το κοινό για την υποδοχή, σημειώνοντας ότι η ενέργεια και η συγκίνηση των συναυλιών θα μείνουν αξέχαστες «από το Gallagher Hill μέχρι το River Plate».

Η μπάντα τόνισε ότι τώρα ακολουθεί «περίοδος αναστοχασμού».

Οι φήμες για νέες συναυλίες

Την ίδια στιγμή, οι φήμες για νέες συναυλίες ή και νέο υλικό είχαν φουντώσει τους τελευταίους μήνες. Ο Λίαμ Γκάλαχερ είχε αφήσει υπαινιγμούς στα social media, ενώ σε συναυλία στο Γουέμπλεϊ είχε πετάξει το: «Τα λέμε του χρόνου».

Το μόνο βέβαιο προς το παρόν είναι ότι ετοιμάζεται ένα νέο ντοκιμαντέρ για την επιστροφή των Oasis, σε παραγωγή του δημιουργού των Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Στην κριτική του NME για την πρεμιέρα της περιοδείας στο Κάρντιφ, το περιοδικό έκανε λόγο για μια επιβλητική επιστροφή, με τους Oasis να εμφανίζονται πιο «κομμένοι και ραμμένοι για αρένες» από ποτέ και το κοινό να ζει μια «εκρηκτική» εμπειρία.