20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
Culture Live 20 Νοεμβρίου 2025 | 20:50

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Προτού οι Oasis και Blur μπουν στον δικό τους «πόλεμο» και δώσουν μια δεύτερη ζωή στη brit rock μουσική σκηνή τη δεκαετία του ’90, υπήρχε ένα συγκρότημα που έκανε τα πάντα για να κρατήσει ψηλά τη βρετανική μουσική σημαία. Οι Stones Roses δισκογραφικά μπορεί να μην έφτασαν ποτέ στα επίπεδα των συγκροτημάτων που κυριάρχησαν στα nineties, ωστόσο τα δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους, δικαίως θεωρούνται από τα κορυφαία της αγγλικής σκηνής.

Και ο Μάνι έπαιξε τον δικό του ρόλο σε όλη αυτή την επιτυχία. Για αυτό και η είδηση του θανάτου του το απόγευμα της Πέμπτης προκάλεσε ένα κύμα θλίψης στο «νησί». Το δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό ο αδερφός του Γκρεκ με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο του αδερφού μου. RIP Γκάρι ‘Μάνι’ Μούνφιλντ» έγραψε. «Ενώσου και πάλι με την όμορφη γυναίκα σου Ιμέλντα» συμπλήρωσε, καθώς ο Μάνι είχε χάσει τη σύζυγό του πριν από δύο χρόνια μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Λεπτομέρειες για την αιτία του θανάτου του δεν έγιναν γνωστές, ωστόσο φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, μετά από ένα θέμα υγείας που είχε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Post-Punk.com (@postpunkonline)

Σύμφωνα με την Daily Mail, από τους πρώτους που ενημερώθηκαν για τον θάνατο του Μάνι ήταν οι Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, οι οποίοι δήλωσαν «συντετριμμένοι από την είδηση».

Γεννημένος μουσικός

Ο Γκάρι ‘Μάνι’ Μούνφιλντ γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1962 στο Μάντσεστερ – την πόλη που λάτρεψε, τον λάτρεψε και δεν εγκατέλειψε ποτέ στη ζωή του. Στα 16 του θα αποφασίσει να εγκαταλείψει το σχολείο και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική.

Κάπως έτσι ο δρόμος τον έφερε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δίπλα στον Ίαν Μπράουν, τον Τζον Σκουάιερ και τον Άλαν Γουέρ. Οι Stone Roses μόλις είχαν γίνει πραγματικότητα, ωστόσο έπρεπε να περιμένουν έως το 1989 ώστε να δουν το πρώτο τους άλμπουμ να βγαίνει στα δισκοπωλεία.

Ο δίσκος που έφερε το όνομά τους, μπορεί να μην σάρωσε στα charts εκείνη την εποχή, ωστόσο όσο περνούσε ο καιρός τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούσε. Κομμάτια όπως το I Wanna Be Adored και Made of Stones θεωρούνται σήμερα κλασικά.

Η δισκογραφική πορεία των Stone Roses ήταν μικρή, αλλά σημαντική. Το δεύτερο άλμπουμ τους Second Coming θα περάσει κι αυτό στη σφαίρα των κλασικών δίσκων και το συγκρότημα από το Μάντσεστερ είχε εξασφαλίσει τη θέση του στους «μεγάλους» της brit rock σκηνής.

YouTube thumbnail

Η διάλυσή τους το 1996 δεν εξέπληξε πολλούς και ο Μάνι θα γίνει μέλος των Primal Scream. Όπως ο ίδιος έλεγε ήταν μια από τις τρεις μπάντες που ονειρευόταν να παίξει – οι άλλες δύο ήταν οι Jesus and Mary Chain και οι Oasis.

Θα κάνει το πέρασμά του από την ταινία 24 Hour Party People – ένα φιλμ ύμνος στη σκηνή του Μάντσεστερ, θα μπει στο supergroup Freebass, θα κάτσει στα decks των μεγαλύτερων club της Αγγλίας, ενώ θα επανενωθεί με τους Stone Roses το 2011.

YouTube thumbnail

Όλη του η ζωή ήταν η μουσική – δεν τον εγκατέλειψε ποτέ και εκείνος δεν την πρόδωσε στα δύσκολα.

Τα «αντίο» της brit rock σκηνής

Ο Ίαν Μπράουν, που μαζί μεγαλούργησαν στους Stone Roses έγραψε στο X (πρώην Twitter) «αναπαύσου εν ειρήνη Μάνι», ενώ ο Λίαμ Γκάλαχερ πόσταρε: «Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του Μάνι. Ήταν ένας από τους ήρωές μου. RIP». Ενώ η Rowetta των Happy Mondays σημείωσε στο Χ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ. Στέλνω όλη την αγάπη μου στα αγόρια του, την οικογένειά του και σε εκείνους που τον αγάπησαν».

Και όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότερα «αντίο» κάνουν την εμφάνισή τους στα social media. «Ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς», «η καρδιά μου έχει σπάσει από τον θάνατο του Μάνι», «ένας από τους καλύτερους της σκηνής του Μάντσεστερ».

Stone Roses

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons

