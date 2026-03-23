magazin
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Music 23 Μαρτίου 2026, 22:01

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Dave Davies συμβουλεύει τον Moby να είναι λίγο πιο συγκρατημένος στις δηλώσεις του, μετά τα σχόλια του σχετικά με το hit των Kinks «Lola».

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του «Lola» όχι μόνο «αηδιαστικούς» αλλά και «τρανσφοβικούς», γεγονός που οδήγησε τον Davis να απαντήσει με μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μουσικός του «South Side» κλήθηκε από την εφημερίδα The Guardian να ονομάσει ένα τραγούδι που δεν μπορεί πλέον να ακούσει. «Το Lola των Kinks εμφανίστηκε σε μια λίστα αναπαραγωγής του Spotify και σκέφτηκα ότι οι στίχοι ήταν αηδιαστικοί και τρανσφοβικοί», δήλωσε.

«Μου αρέσουν τα πρώτα τους κομμάτια, αλλά πραγματικά με εξέπληξε το πόσο παρωχημένοι είναι οι στίχοι».

«Νιώθω βαθιά προσβεβλημένος»

Το τραγούδι «Lola», που κυκλοφόρησε το 1970, περιγράφει μια τυχαία γνωριμία μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και μιας τρανς γυναίκας σε ένα μπαρ στη συνοικία Σόχο του Λονδίνου.

«Λοιπόν, δεν είμαι χαζός, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω / Γιατί περπατούσε σαν γυναίκα, αλλά μιλούσε σαν άντρας», τραγουδά ο Ray Davies.

YouTube thumbnail

Ο κιθαρίστας των Kinks και αδελφός του Ray, Dave, στάθηκε στην κριτική που τους άσκησε ο Moby, απαντώντας με μια ανάρτηση στο Χ.

«Νιώθω βαθιά προσβεβλημένος που ο MOBY κατηγορεί τον αδελφό μου ότι είναι ‘παρωχημένος’ ή ‘τρανσφοβικός’», έγραψε, παραθέτοντας ένα κείμενο της τρανς  τραγουδίστριας Jayne County σχετικά με τις σκέψεις της για το «Lola».

Ο πραγματικός κόσμος

Η πανκ καλλιτέχνιδα είχε υποστηρίξει σε παλαιότερο κείμενο της: «Όταν άκουσα το κομμάτι, ενθουσιάστηκα και ταυτόχρονα έμεινα έκπληκτη που οι Kinks είπαν ένα ένα τραγούδι για ένα τρανς άτομο και αναρωτήθηκα αν το είχε καταλάβει κανείς άλλος. Ποιος ήταν αρκετά κουλ ή μοντέρνος για να συνειδητοποιήσει τι τραγουδούσαν οι Kinks! Το Lola θα είναι πάντα ένα από εκείνα τα τραγούδια που, για μένα, έσπασαν τον πάγο, για να το πω έτσι», υποστήριξε η County.

«Δεν νομίζω ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί το πρόσεξαν, αλλά πολλοί από τους θαυμαστές [κατάλαβαν] περί τίνος πρόκειται και αυτό είναι που έχει πραγματικά σημασία!», συμπλήρωσε.

«Το Lola θα είναι πάντα ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι για μένα! Με αυτό το κομμάτι, οι The Kinks προβάλλουν τον εαυτό τους στον σύγχρονο κόσμο. Τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ κόσμο! Έναν κόσμο γεμάτο κάθε είδους ανθρώπους: αμφιφυλόφιλους, γκέι, τρανς. Όχι μόνο έναν κόσμο γεμάτο ετεροφυλόφιλους!», κατέληξε.

Σε μια επόμενη ανάρτηση, ο Dave πρόσθεσε επί του θέματος: «Δεν θέλω να τον εκθέσω, αλλά ο Moby πρέπει να προσέχει τι λέει. Οι [drag performers] Cockettes και οι φίλοι τους συνήθιζαν να μας ακολουθούν στις περιοδείες. Τους εκτιμούσαμε. Γιατί ο Moby είναι τόσο αγενής για αυτό το απλό τραγούδι; Δεν είμαστε τρανσφοβικοί. Γιατί πρέπει να μας επιτίθεται;».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
inWellness
inTown
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο