Ο Μάικ ΜακΚρίντι των Pearl Jam παρουσιάζει το graphic novel «Farewell to Seasons» μετά από 20 χρόνια δουλειάς

Ένα πρότζεκτ που δούλευε για σχεδόν είκοσι χρόνια φέρνει πλέον στο φως ο κιθαρίστας των Pearl Jam, Μάικ ΜακΚρίντι. Το «Farewell to Seasons» είναι ένα graphic novel που αφηγείται μια εναλλακτική ιστορία της grunge σκηνής του Σιάτλ των ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και θα συνοδεύεται από ένα μουσικό άλμπουμ σε μορφή ροκ όπερας.

Η αφήγηση ακολουθεί έναν φανταστικό μουσικό, τον Ντέιβιντ Γουίλιαμς, μέσα από τον οποίο ξεδιπλώνεται η ατμόσφαιρα και η ένταση εκείνης της εποχής. Το έργο είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της Z2, ενώ η ευρεία κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

Ένα πρότζεκτ εμπνευσμένο από τη σκηνή του Σιάτλ

Ο ΜακΚρίντι εξηγεί ότι η ιδέα γεννήθηκε από τις εμπειρίες του μέσα στη μουσική κοινότητα του Σιάτλ, αλλά και από τη δημιουργικότητα και το χάος που χαρακτήριζαν τη grunge σκηνή εκείνη την περίοδο. Το graphic novel κινείται ανάμεσα στην ιστορική αναφορά και τη φαντασία, ενώ παράλληλα θα συνοδεύεται από μια «χαμένη» ροκ όπερα με πρωτότυπα τραγούδια γραμμένα από τη σκοπιά του βασικού χαρακτήρα.

Συνεργασία με δημιουργούς κόμικ

Για την υλοποίηση του έργου, ο κιθαρίστας των Pearl Jam συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Μαρκ Σέιμπλ και τον εικονογράφο Σεμπάστιαν Πιράζ. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η ιστορία επιχειρεί να αποτυπώσει την ένταση και το πνεύμα εκείνης της περιόδου, συνδυάζοντας ρεαλιστικές στιγμές με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού.

Μέσα από την αφήγηση παρουσιάζονται τόσο οι δημιουργικές κορυφώσεις των χαρακτήρων όσο και οι εσωτερικές τους συγκρούσεις, αποτυπώνοντας τις αντιφάσεις της καλλιτεχνικής ζωής.

Το διάλειμμα των Pearl Jam

Ο ΜακΚρίντι είχε περισσότερο χρόνο τον τελευταίο χρόνο για να ολοκληρώσει το πρότζεκτ, καθώς οι Pearl Jam βρίσκονται σε παύση μετά τον φιλικό χωρισμό τους από τον επί χρόνια ντράμερ Ματ Κάμερον.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο Rolling Stone, ο τραγουδιστής της μπάντας Έντι Βέντερ απέφυγε να αποκαλύψει αν έχει ήδη βρεθεί αντικαταστάτης στα ντραμς. Ωστόσο, τόνισε ότι το συγκρότημα συνεχίζει να δουλεύει πάνω σε νέο υλικό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα μέλη των Pearl Jam παραμένουν ενεργά και αισιόδοξα για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας τους.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone, Κεντρική Φωτογραφία: Isntagram @mikemccreadypj