Παύλος Σιδηρόπουλος: Ο πρίγκιπας της ροκ

Σαν σήμερα πριν από 33 χρόνια, στις 6 Δεκεμβρίου του 1990, ο Παύλος Σιδηρόπουλος φεύγει απροσδόκητα από τη ζωή προκαλώντας τεράστια θλίψη με την απώλεια του. Αν και ιδιαίτερα σύντομη η ζωή του, μόλις 42 χρόνια, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική ροκ μουσική.

Ο Μπάμπης ο Φλου, Ξέσπασμα, Να μ’ αγαπάς, Last Night, Stormy Monday, The Day You Left Me, Bye Bye Baby (Live), Οι σοβαροί κλόουν, Το βιβλίο των ηρώων, Νοκ άουτ, Τω αγνώστω Θεώ, Rock ‘n’ Roll στο κρεβάτι, μερικά από τα τραγούδια του που ακούγονται με θέρμη μέχρι και σήμερα.

Να μ΄αγαπάς

Έζησε με πάθος, χωρίς δεσμεύσεις, υποχωρήσεις, συμβιβασμούς. Η σχέση του με τα ναρκωτικά, η χρήση ηρωίνης, ο τρόπος που πέθανε, αλλά και οι ερωτικές του σχέσεις συμπληρώνουν το παζλ του «Πρίγκιπα της Ροκ».

Ασυμβίβαστη διαδρομή μέχρι τέλους

Το καλοκαίρι του 1990 το αριστερό χέρι του Παύλου άρχισε να παραλύει. Αν και κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά τι έφταιγε, η επίσημη διάγνωση ήταν «πάρεση βραχιόνιου αριστερού πλέγματος». Εκείνη την περίοδο, κατά τις εμφανίσεις του στο ΑΝ, ο Παύλος ανέβαινε στη σκηνή με δεμένο χέρι.

Στις 4 Δεκεμβρίου είχε πάει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα φωνητικά του δίσκου, μεθυσμένος, διαπληκτίστηκε με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έφυγε με μια φίλη του. Το μεσημέρι της 6ης Δεκεμβρίου του 1990 ο Σιδηρόπουλος βρέθηκε στο σπίτι μιας άλλης φίλης του στο Νέο Κόσμο σε κωματώδη κατάσταση λόγω υπερβολικής δόσης ηρωίνης και λίγο μετά ξεψύχησε στο ασθενοφόρο καθοδόν προς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Περί ροκ

Δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου, η μουσική του πορεία ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, σπουδάζοντας Μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δεληγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο «Δάμων και Φιντίας» και από εκεί ξεκινάει μια άλλη διαδρομή στη ζωή του. Τα «Μπουρμπούλια», η συνεργασία με τους Διονύση Σαββόπουλο, Γιάννη Μαρκόπουλο, η δημιουργία της «Σπυριδούλας», ο κορυφαίος δίσκος «Φλου», η «Εταιρία Καλλιτεχνών», το κινηματογραφικό ντεμπούτο στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου «Ο Ασύμβιβαστος» με το μοναδικό «Να μ αγαπάς».

Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εν Λευκώ», ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για 3 κομμάτια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Το 1985 κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο «Zorba the freak» και το 1989 το «Χωρίς Μακιγιάζ» που είναι ζωντανά ηχογραφημένος στο «Μετρό».

Λίγο πριν το τέλος

Στις 25 Νοεμβρίου 1990, 11 μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Παύλος Σιδηρόπουλος δίνει την τελευταία του ραδιοφωνική συνέντευξη στον Rock FM και τον Δημήτρη Δημητράκα, όπου μιλά για όλη τη δισκογραφία του και την αγάπη του για τη μουσική. Λίγες μέρες αργότερα τα πάντα σβήνουν για εκείνον. Όχι όμως για το έργο του που είναι παρών, ισχυρό και λειτουργεί ως έμπνευση.

Συναυλία στο Κυτταρο στις 9/12/2023

Οι φίλοι του θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του διοργανώνουν κάθε χρόνο μια ιδιαίτερη βραδιά – αφιέρωμα για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Τραγούδια που άφησαν το ανεξίτηλο σημάδι τους και καθόρισαν την ελληνική ροκ σκηνή, τραγούδια που συντρόφεψαν και συντροφεύουν τόσες και τόσες στιγμές μας, σε κάτι περισσότερο απο μια συναυλία, στη γιορτή για τον πρίγκηπα του γλυκόπικρου παραμυθιού που λέγεται ελληνικό ροκ.