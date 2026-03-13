Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Βρετανός τραγουδιστής Morrissey αναγκάστηκε να ματαιώσει τη συναυλία που είχε προγραμματίσει στη Βαλένθια, επικαλούμενος εξάντληση από τον έντονο θόρυβο που επικρατεί στην πόλη τις ημέρες πριν από το φεστιβάλ Las Fallas. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν κατάφερε να κοιμηθεί καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που τον άφησε σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο καλλιτέχνης έφτασε στο ξενοδοχείο του αργά το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από δύο ημέρες ταξιδιού οδικώς. Ωστόσο, η δυνατή μουσική, τα τραγούδια και οι συνεχείς ανακοινώσεις από μεγάφωνα που συνοδεύουν τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης δεν του επέτρεψαν να ξεκουραστεί.

«Κατατονική κατάσταση» μετά από μια άυπνη νύχτα

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η έλλειψη ύπνου τον έκανε να βρίσκεται σε «κατατονική κατάσταση», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εμφανιστεί στη σκηνή. Η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Palau de les Arts Reina Sofia, όπου τα εισιτήρια ξεκινούσαν από περίπου 103 ευρώ.

Η ομάδα του τραγουδιστή υποστήριξε ότι η συναυλία δεν ακυρώθηκε επίσημα, αλλά ότι οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίησή της. Μάλιστα, ο Morrissey φέρεται να κατέγραψε τον θόρυβο που επικρατούσε γύρω από το ξενοδοχείο του για να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Σε μεταγενέστερο μήνυμα, ο ίδιος περιέγραψε το ξενοδοχείο όπου διέμενε ως «μια απερίγραπτη κόλαση», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί «έναν χρόνο για να αναρρώσει» από την εμπειρία.

Οι επόμενες συναυλίες και το ιστορικό ακυρώσεων

Παρά το περιστατικό στη Βαλένθια, η περιοδεία του στην Ισπανία συνεχίζεται κανονικά, με προγραμματισμένες εμφανίσεις στη Zaragoza στις 14 Μαρτίου και στη Seville στις 16 Μαρτίου.

Ο Morrissey έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για ακυρώσεις συναυλιών. Πέρυσι είχε ματαιώσει εμφάνιση στον βοτανικό κήπο της Madrid, ενώ στο παρελθόν έχει διακόψει συναυλία ακόμη και κατά τη διάρκειά της, όπως συνέβη το 2014 στη Warsaw.

Από τις 21 συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί φέτος για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Make-Up Is a Lie, πέντε έχουν ήδη ακυρωθεί και μία ακόμη έχει μετατεθεί για αργότερα.

Το θορυβώδες φεστιβάλ της Βαλένθια

Το φεστιβάλ Las Fallas είναι μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες γιορτές της πόλης. Παρότι κορυφώνεται από τις 15 έως τις 19 Μαρτίου, οι εκδηλώσεις ξεκινούν αρκετές ημέρες νωρίτερα με παρελάσεις, συναυλίες και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Οι γειτονιές της πόλης κατασκευάζουν μεγάλα σατιρικά γλυπτά, τα οποία εκτίθενται στους δρόμους και στο τέλος των εορτασμών καίγονται σε μια θεαματική τελετή με φωτιές και εκρήξεις πυροτεχνημάτων, μετατρέποντας τη Βαλένθια σε ένα σχεδόν αδιάκοπο πανηγύρι.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @morrisseyofficial