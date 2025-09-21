magazin
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
«Θα προσπαθήσω να σε πυροβολήσω»: Απειλή θανάτου «παγώνει» την περιοδεία του Morrissey στις ΗΠΑ
«Θα προσπαθήσω να σε πυροβολήσω»: Απειλή θανάτου «παγώνει» την περιοδεία του Morrissey στις ΗΠΑ

O Morrissey ακύρωσε δύο συναυλίες στις ΗΠΑ μετά από «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του — αβέβαιο το μέλλον της περιοδείας του

Ο πρώην frontman των Smiths, Morrissey, ακύρωσε δύο εμφανίσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική.

Οι διοργανωτές στο MGM Music Hall της Βοστώνης ανακοίνωσαν ότι η συναυλία του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί «για λόγους ασφάλειας του καλλιτέχνη και του συγκροτήματος». Την ίδια τύχη είχε και η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου εμφάνιση στο Foxwoods Resort Casino στο Κονέκτικατ.

Η απειλητική ανάρτηση

Σύμφωνα με την Ottawa Citizen, ένας 26χρονος από την Οτάβα φέρεται να απείλησε δημόσια τον 66χρονο καλλιτέχνη. Ο άνδρας από την Οτάβα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση αφού φέρεται να απείλησε ότι θα σκοτώσει τον μουσικό.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Νόα Καστελάνο έκανε απείλησε τον Άγγλο μουσικό μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Bluesky στις 4 Σεπτεμβρίου. Σε ανάρτηση εκείνης της ημέρας, από λογαριασμό με το όνομα «guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day», αναφερόταν με το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη: «Steven Patrick Morrissey, όταν εμφανιστείς στο TD Place εδώ στην Οτάβα την επόμενη εβδομάδα στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 γύρω στις 9 μ.μ., θα βρίσκομαι στον χώρο ανάμεσα στο κοινό και θα προσπαθήσω να σε πυροβολήσω πολλές φορές και να σε σκοτώσω με ένα πολύ μεγάλο όπλο που κατέχω παράνομα».

Για την υπόθεση, ο Noah Castellano κατηγορείται για «απειλή πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης». Συνελήφθη την Παρασκευή από την αστυνομία της Οτάβας και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων, με όρο να διαμένει στο σπίτι του πατέρα του στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

Η επίσημη σελίδα του Morrissey στο Facebook ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια θα επιστραφούν αυτόματα, ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει συναυλία στη Στοκχόλμη, καταγγέλλοντας «έλλειψη υποστήριξης» από τη μουσική βιομηχανία για την ευρωπαϊκή περιοδεία του.

Morrissey

Ο Morrissey υπήρξε front man του ροκ συγκροτήματος The Smiths, αλλά το 1987 αποχώρησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Είναι γνωστός για τις έντονες απόψεις του σχετικά με ζητήματα όπως η προστασία των ζώων και η πολιτική.

Το 2006 αρνήθηκε να περιοδεύσει στον Καναδά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο κυνήγι φώκιας.

Ο Morrissey είχε ξεκινήσει την αμερικανική περιοδεία του με συναυλίες στο Μόντρεαλ και στη Νέα Υόρκη, όμως η τύχη των επόμενων σταθμών σε Φιλαδέλφεια (23/9), Πίτσμπουργκ (25/9) και Σικάγο (27/9) παραμένει αβέβαιη.

Μετά την απειλή κατά της ζωής του στην Οτάβα την περασμένη εβδομάδα, ακύρωσε τη συναυλία της Παρασκευής στο Κονέκτικατ και μία στη Βοστώνη.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

