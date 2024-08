The Smiths, Celine Dion, Abba «ρίχνουν άκυρο» στον Τραμπ – Οι καλλιτέχνες που μηνύουν τον υποψήφιο πρόεδρο

«Ακόμη και στο δημοτικό σχολείο, ήμουν ένα πολύ δυναμικό, επιθετικό παιδί. Στη δευτέρα δημοτικού άφησα έναν δάσκαλο με μαυρισμένο μάτι. Γρονθοκόπησα τον καθηγητή μουσικής μου επειδή πίστευα ότι δεν ήξερε τίποτα για τη μουσική και παραλίγο να με αποβάλουν. Δεν είμαι περήφανος γι’ αυτό, αλλά είναι μια σαφής απόδειξη ότι ήδη από νωρίς είχα την τάση να ορθώνω το ανάστημά μου και να διατυπώνω τις απόψεις μου με έντονο τρόπο. Η διαφορά τώρα είναι ότι μου αρέσει να χρησιμοποιώ το μυαλό μου αντί για τις γροθιές μου», είχε ισχυριστεί κάποτε ο Τραμπ υποστηρίζοντας εν ολίγοις ότι γρονθοκόπησε τον δάσκαλο μουσικής της δευτέρας δημοτικού επειδή πίστευε ότι ήταν άσχετος από μουσική.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Sinéad θα είχε αηδιάσει, πληγωθεί και προσβληθεί» από τη χρήση της μουσικής της από τον Τραμπ»

Όπως όλα δείχνουν, ούτε ο ίδιος γνωρίζει. Για τρίτη συνεχόμενη προεκλογική εκστρατεία έχει δεχθεί μια σειρά από μηνύσεις για τη χρήση μουσικής καλλιτεχνών στις συγκεντρώσεις του χωρίς την άδεια τους.

«Οι Swifties αφυπνίζονται»;

Αυτή η καλλιτεχνική οικειοποίηση έχει γυρίσει μπούμερανγκ με θεαματικά αποτελέσματα. Το 2020, όταν ο τότε πρόεδρος Τραμπ έπαιξε τη διασκευή των Guns N’ Roses στο «Live and Let Die» του Paul McCartney και των Wings σε μια συγκέντρωση στην οποία ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών αρνήθηκε να φορέσει μάσκα COVID, ο Axl Rose απάντησε δημιουργώντας μπλουζάκια με τη φράση «Live N’ Let Die with COVID 45».

Όλα τα έσοδα από τα ρούχα διατέθηκαν στη φιλανθρωπική οργάνωση MusiCares, η οποία προσέφερε βοήθεια στους καλλιτέχνες που επλήγησαν από την πανδημία. Την ίδια χρονιά, η καμπάνια του Τραμπ δέχθηκε επίσης μήνυση από τον θρύλο της φολκ-ροκ Neil Young, καθώς και καταγγελίες από τον αμερικανό τραγουδοποιό Tom Petty και τον καλλιτέχνη Eddy Grant.

Τον προηγούμενο μήνα, στην προσπάθειά του να κερδίσει δημοτικότητα και να βάλει στην τσέπη του τα κλειδιά του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναδημοσίευσε ένα ΑΙ στιγμιότυπο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, το οποίο υποτίθεται ότι δείχνει γυναίκες να φορούν μπλουζάκια που γράφουν «Swifties for Trump». Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Τραμπ μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο μιας γυναίκας που λέει ότι «οι Swifties αφυπνίζονται» και θα ψηφίσουν τον Τραμπ, μετά από ένα τρομοκρατικό χτύπημα που έφερε την ακύρωση μιας συναυλίας της Σουίφτ στην Αυστρία.

Ο Τραμπ και η μουσική φαίνεται να μην συμβαδίζουν και παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα που αποδεικνύουν πώς αυτός ο ισχυρισμός, είναι αληθής.

Celine Dion

Νωρίτερα αυτό το μήνα (Αύγουστος 2024), εμφανίστηκε ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ αναπαρήγαγε το τραγούδι του Τιτανικού, «My Heart Will Go On» σε μια συγκέντρωση στη Μοντάνα, καθώς το πλήθος αγκαλιάζονταν και λικνίζονταν στη μουσική. Σε απάντηση, οι μάνατζερ της Dion και η Sony Music Canada εξέδωσαν κοινή δήλωση ότι «η Celine Dion δεν εγκρίνει αυτή ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια χρήση», ενώ ακολούθησε η ατάκα: «…και αλήθεια, ΑΥΤΟ το τραγούδι;».

The White Stripes

Το μακρινό 2016, η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ παρουσίασε μια πολιτική διαφήμιση χρησιμοποιώντας το «Seven Nation Army» ως μουσική υπόκρουση και αμέσως αποδοκιμάστηκε από τον frontman των White Stripes, Jack White. Σε απάντηση, η εταιρεία Third Man Records του White κυκλοφόρησε μια σειρά από merch σύμφωνα με το πρόσφατα κυκλοφόρησε άλμπουμ Icky Thump, το οποίο μετονομάστηκε σε Icky Trump και περιείχε τροποποιημένους στίχους που αναφέρονταν στον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. Η απάντηση αυτή δεν φάνηκε να είναι αρκετά σκληρή, καθώς, μόλις στις 30 Αυγούστου, η καμπάνια του Τραμπ βρέθηκε για άλλη μια φορά στο στόχαστρο για τη χρήση του «Seven Nation Army». Αυτή τη φορά, ο White έγραψε στο Χ: «Έρχεται μήνυση από τους δικηγόρους μου γι’ αυτό».

Sinéad O’Connor

Η εταιρεία διαχείρισης της κληρονομιάς της αείμνηστης τραγουδίστριας Sinéad O’Connor αναγκάστηκε να προβεί σε δήλωση κατά του Τραμπ, αφού ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έπαιξε τη διασκευή της στο «Nothing Compares 2 U» του Prince σε μια συγκέντρωση στο Μέριλαντ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

«Με μεγάλη αγανάκτηση μάθαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την εμβληματική ερμηνεία της στο “Nothing Compares 2 U” στις πολιτικές του συγκεντρώσεις», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της εταιρείας κληρονομιάς της Ο ‘Connor και της εταιρείας Chrysalis Records, προσθέτοντας ότι «δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Sinéad θα είχε αηδιάσει, πληγωθεί και προσβληθεί» από τη χρήση της μουσικής της από τον Τραμπ.

The Smiths

«Consider this shit shut down right now», ήταν η απάντηση του frontman των The Smiths, Johnny Marr, όταν έμαθε ότι το single του συγκροτήματος «Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want» είχε χρησιμοποιηθεί ως προεκλογική μελωδία σε εκδήλωση του Τραμπ στη Λακόνια του Νιου Χαμσάιρ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το κομμάτι είχε επίσης παιχτεί σε μια ξεχωριστή συγκέντρωση στο Ράπιντ Σίτι της Νότιας Ντακότα το 2023.

Sam & Dave

Μια μήνυση κατατέθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Τραμπ έπαιζε το κλασικό soul τραγούδι «Hold On I’m Comin’» σε διάφορες εκδηλώσεις του. Η εταιρεία διαχείρισης της κληρονομιάς του Isaac Hayes ζητά 3 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση που προκύπτει από την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ 2022 και 2024, με την ημερομηνία του δικαστηρίου να έχει οριστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επέκρινε τη χρήση του κομματιού από τον Τραμπ σε εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Τυφεκιοφόρων τον Μάιο του 2022, τονίζοντας αντ’ αυτού τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων των μαζικών πυροβολισμών στο Ουβάλντε που είχαν λάβει χώρα λίγες ημέρες νωρίτερα.

Abba

Οι ABBA προστέθηκαν στη μακρά λίστα με τους καλλιτέχνες που ενοχλήθηκαν από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, όταν το συγκρότημα ανακάλυψε ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είχε παίξει πολλές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «Money, Money, Money», «The Winner Takes it All» και «Dancing Queen», σε συγκεντρώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το συγκρότημα απαίτησε από την προεκλογική εκστρατεία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, καθώς και να ζητήσει να κατέβει επίσης όλο το υλικό που περιέχει τις επιτυχίες.

Παρόλα αυτά, από όλα τα κομμάτια που έχει σφετεριστεί, το «Money, Money, Money» μοιάζει να ταιριάζει πολύ καλά στον Τραμπ.

*Με πληροφορίες από Washington Post | Dazed