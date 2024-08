Σε μια πρόσφατη προσπάθειά του να κερδίσει δημοτικότητα καθώς δίνει μάχη εναντίον της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις για τα κλειδιά του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναδημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, το οποίο υποτίθεται ότι δείχνει γυναίκες να φορούν μπλουζάκια που γράφουν «Swifties for Trump», μαζί με μια εικόνα μιας γυναίκας που φοράει παρόμοιο μπλουζάκι.

Ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα της εικόνας, η οποία περιλάμβανε επίσης μια εικόνα της Σουίφτ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και φορούσε τη στολή του θείου Σαμ, προτρέποντας τον κόσμο να ψηφίσει τον Τραμπ: «Δέχομαι».

SwiftiesForTrump continue to break the internet! Kamalas campaign is in shambles over it! pic.twitter.com/HLMcadBnBj

— aka (@akafacehots) August 17, 2024