Το γέλιο της Κάμαλα Χάρις εκνευρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ – Αλλά γιατί;

Από τότε που η Κάμαλα Χάρις ρίχτηκε στην προεκλογική μάχη τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται ποικιλοτρόπως στην υποψήφια των Δημοκρατικών -ας πούμε, αμφισβήτησε την ταυτότητα της ως μαύρη γυναίκα-.

Ο Τραμπ, χρησιμοποιήσε μάλιστα και ένα παράδοξο μέσο προκειμένου να εκτοξεύσει πολιτικά πυρά προς την Χάρις. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, επικρίνει το γέλιο της.

«Την έχετε δει ποτέ να γελάει; Είναι τρελή», είπε ο Τραμπ σε μια συγκέντρωση στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν στις 20 Ιουλίου. «Ξέρετε, μπορείς να καταλάβεις πολλά από ένα γέλιο. Όχι, είναι τρελή, είναι τρελή».

«Αυτό είναι το γέλιο ενός τρελού, θα σας πω, αν δεν το έχετε παρατηρήσει», επανέλαβε στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας στις 14 Αυγούστου. «Είναι τρελή … Αυτό είναι το γέλιο ενός ατόμου με σοβαρά προβλήματα».

«Οι έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο σίγουροι και ασυγκράτητοι είστε, τόσο πιο αυθόρμητο και δυνατό είναι το γέλιο σας»

Η Χάρις έχει μιλήσει για το βροντερό της γέλιο και την άρνηση της να «περιοριστεί» στις προσδοκίες των άλλων για μια γυναίκα στη θέση της.

«Έχω το γέλιο της μητέρας μου», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο «The Drew Barrymore Show» τον Απρίλιο. «Και μεγάλωσα γύρω από ένα σωρό γυναίκες που γελούσαν με την καρδιά τους. Γελούσαν. Κάθονταν στην κουζίνα, έπιναν τον καφέ τους και έλεγαν ιστορίες».

Καθώς το γέλιο της Χάρις συνεχίζει να γίνεται αντικείμενο πολιτικών πρωτοσέλιδων, πολλοί έχουν επισημάνει τον υποβόσκοντα μισογυνισμό και ρατσισμό αυτών των επικρίσεων. Αλλά έχουν επίσης περιγράψει πώς το ασυγκράτητο γέλιο της αντιπροέδρου αποτελεί παράδειγμα για κάτι άλλο: τη δύναμη της χαράς απέναντι στις αντιξοότητες και τις αντιδράσεις.

Μπορεί κάτι τόσο φαινομενικά απλό όσο ένα γέλιο να κρύβει τέτοιο νόημα; Ειδικοί οι οποίοι μίλησαν στην ιστοσελίδα Huffpost και την Caroline Bologna εξήγησαν τι σημαίνει το γεγονός ότι κάποιος γελάει.

Τι κρύβει το γέλιο των ανθρώπων;

«Οι άνθρωποι γελάνε για κοινωνικούς λόγους και γελούν όταν είναι με τους κατάλληλους ανθρώπους και έχουν καλή διάθεση», δήλωσε η Sophie Scott, διευθύντρια του Ινστιτούτου Γνωστικής Νευροεπιστήμης στο University College του Λονδίνου στην ιστοσελίδα Huffpost.

«Το γέλιο κάποιου σας λέει το πώς αισθάνεται, το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, το γεγονός ότι αισθάνεται αρκετά άνετα για να γελάσει, το γεγονός ότι του αρέσουν οι άνθρωποι με τους οποίους είναι μαζί – ή ελπίζει να δώσει την εντύπωση ότι του αρέσουν οι άνθρωποι με τους οποίους είναι μαζί – και ότι αισθάνεται ίσως άνετα και χαλαρά και ότι δεν αισθάνεται αγχωμένος».

Αναφέρθηκε σε έρευνα που δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν τριάντα φορές περισσότερες πιθανότητες να γελάσουν όταν είναι με άλλους παρά όταν είναι μόνοι τους. Όχι μόνο γελάμε περισσότερο όταν είμαστε με παρέα, αλλά γελάμε επίσης περισσότερο αν συμπαθούμε ή αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους.

«Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που γελούσε επειδή κάποιος ήταν αγενής σε κάποιον που δεν συμπαθεί, αλλά είναι αλήθεια ότι συχνά κάνει τους ανθρώπους να γελούν χωρίς ο ίδιος να γελάει ποτέ»

«Το γέλιο είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας», σημείωσε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Patti Wood. «Συνδυάζει τη διαφορετική γλώσσα του σώματος που σχετίζεται με το γέλιο, όπως το χαμόγελο, το ανοιχτό στόμα, τα δόντια που φαίνονται, το κεφάλι προς τα πίσω, το σώμα που γέρνει προς τα πίσω(…) Οι έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο σίγουροι και ασυγκράτητοι είστε, τόσο πιο αυθόρμητο και δυνατό είναι το γέλιο σας».

«Νομίζω ότι αν αντιπαθείς κάποιον, το να επικρίνεις το γέλιο του είναι αρκετά εύκολο πράγμα, επειδή μπορείς απλά να του δώσεις κατά κάποιο τρόπο τη δική σου ερμηνεία», δήλωσε η Scott. «Επειδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το γέλιο με πολύπλοκο τρόπο, μπορείτε απλώς να επιλέξετε να ερμηνεύσετε το γέλιο τους ως κάτι άλλο. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν με τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον τρόπο που γελάει η Κάμαλα Χάρις».

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν κάποιος γελάει;

«Το γέλιο μοιάζει περισσότερο με έναν διαφορετικό τρόπο αναπνοής παρά με έναν διαφορετικό τρόπο ομιλίας. Συμβαίνει όταν έχουμε αυτές τις μεγάλες συσπάσεις των μεσοπλεύριων μυών και πρόκειται για μια κοινωνική συμπεριφορά», δήλωσε η Scott.

Σημείωσε ότι το γέλιο φαίνεται να έχει τις ρίζες του σε μια παλαιότερη συμπεριφορά παιχνιδιού των θηλαστικών.

«Είναι μια ηχητική έκφραση που υποδηλώνει παιγνιώδεις προθέσεις», εξήγησε η Scott. «Γελάμε για να δείξουμε ότι είμαστε παιχνιδιάρηδες, ότι οι προθέσεις μας [είναι] παιχνιδιάρικες. Και γελάμε επίσης για πολλά διαφορετικά είδη κοινωνικών και επικοινωνιακών λόγων. Θα γελάσουμε για να δείξουμε ότι συνδεόμαστε με κάποιον, αλλά θα γελάσουμε επίσης για να δείξουμε ότι μας αρέσει και θα γελάσουμε για να δείξουμε ότι συμφωνούμε μαζί του και ότι τον καταλαβαίνουμε».

«Το γέλιο έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και μειώνει τη μυϊκή ένταση, γεγονός που το καθιστά ισχυρό παράγοντα κατά του στρες, και ακόμη και μια στιγμή γέλιου σε μια τεταμένη κατάσταση μπορεί να μας επιτρέψει να σκεφτούμε πιο καθαρά και δημιουργικά», δήλωσε η κλινική ψυχολόγος Natalie Dattilo-Ryan.

«Επειδή μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της κοινωνικής συνοχής, μπορεί να βοηθήσει τους άλλους να χαλαρώσουν ή να νιώσουν πιο κοντά μας. Ίσως το πιο σημαντικό από ψυχολογική άποψη, στις παρέες, το γέλιο σηματοδοτεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη και μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε από κοινού έντονα συναισθήματα όπως το στρες, το άγχος και ο θυμός».

Τι σημαίνει όταν κάποιος δεν φαίνεται να γελάει;

«Όπως είπε η διάσημη Μάγια Αγγέλου, «δεν εμπιστεύομαι κανέναν που δεν γελάει»», σημείωσε h Ros Ben-Moshe, συγγραφέας του βιβλίου «The Laughter Effect – How to Build Joy, Resilience and Positivity in Your Life».

«Η ικανότητα του γέλιου είναι συνήθως έμφυτη και μπορεί να παρατηρηθεί σε βρέφη ηλικίας μόλις πέντε εβδομάδων. Το γέλιο είναι ένας θεμελιώδης τρόπος σύνδεσης με τους άλλους(…) Όταν κάποιος γελάει σπάνια, μπορεί να υποδηλώνει έλλειμμα στην πρώιμη συναισθηματική προσκόλληση ή απροθυμία να εμπλακεί με τους άλλους σε συναισθηματικό επίπεδο».

Με την πάροδο των ετών, πολλοί έχουν παρατηρήσει ότι ο Τραμπ σπάνια φαίνεται να γελάει.

«Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που γελούσε επειδή κάποιος ήταν αγενής σε κάποιον που δεν συμπαθεί, αλλά είναι αλήθεια ότι συχνά κάνει τους ανθρώπους να γελούν χωρίς ο ίδιος να γελάει ποτέ», δήλωσε η Scott. «Νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο εξουσίας ή ελέγχου που επιδιώκει», είπε μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από: Huffpost.com