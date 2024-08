Οι Αμερικανοί αξίζουν κάτι καλύτερο, απαντά η Κάμαλα Χάρις στο ρατσιστικό σχόλιο του Τραμπ

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι ο αμερικάνικος λαός αξίζει κάτι καλύτερο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε την εθνικότητά της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε ένα συνέδριο μαύρων δημοσιογράφων, κατηγόρησε την Χάρις ότι «έγινε μαύρη» για πολιτικούς «πόντους».

«Όλοι θυμόμαστε πώς ήταν αυτά τα τέσσερα χρόνια και σήμερα μας δόθηκε άλλη μια υπενθύμιση», είπε η Χάρις σε ομιλία της στο Χιούστον. «Ήταν η ίδια παλιά παράσταση, ο διχασμός και η ασέβεια», πρόσθεσε.

«Ο αμερικάνικος λαός αξίζει έναν ηγέτη που λέει την αλήθεια, έναν ηγέτη που δεν απαντά με εχθρότητα και θυμό», συνέχισε. «Αξίζουμε έναν ηγέτη που καταλαβαίνει ότι οι διαφορές μας δεν μας χωρίζουν».

Kamala Harris in Houston addresses Trump’s bonkers appearance at the NABJ: «The divisiveness and the disrespect. And let me just say. The American people deserve better … a leader who does not respond with hostility and anger when confronted with the facts.» pic.twitter.com/uo7sN6NV0Z

— Aaron Rupar (@atrupar) August 1, 2024