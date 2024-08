Ο Τραμπ αποκαλεί «Kamabla» την Κάμαλα Χάρις και όλοι αναρωτιούνται τι στο... κακό σημαίνει

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκαλέσει με διάφορα παρατσούκλια την πολιτική του αντίπαλο Κάμαλα Χάρις, αλλά κανένα δεν ήταν τόσο απροσδιόριστο όσο το «Kamabla».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ «σατιρίζει» τα ονόματα όσων θέλει να στοχοποιήσει. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, αποκαλούσε τον πρώην κυβερνήτη της Φλόριντα Τζεμπ Μπους «Low-energy Jeb», ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ ήταν επίσης «Lyin'» και στη συνέχεια υπήρχε ο γερουσιαστής της Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο που στοχοποιήθηκε ως «Liddle Marco».

Πιο πρόσφατα, στον εκλογικό κύκλο του 2020, ήταν ο «Sleepy Joe» Biden. Έχει επίσης αποκαλέσει τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης ως Letitia «Peekaboo» James.

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο πρώην αμερικάνος πρόεδρος «ξαναχτύπησε» με το θύμα του αυτή τη φορά να είναι φυσικά η Κάμαλα Χάρις.

Σε μία ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «Οι άνθρωποι ψηφίζουν με το ΣΤΟΜΑΧΙ τους και το φαγητό είναι τώρα σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας της ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ των Καμάμπλα/Μπάιντεν. Με αυτούς επικεφαλής, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!».

People vote with their STOMACH, and food is now at an all time high because of Kamabla/Biden INCOMPETENCE. With them in charge, IT WILL ONLY GET WORSE!

Donald Trump Truth Social 07:29 PM EST 08/05/24 @realDonaldTrump

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 5, 2024