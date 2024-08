Για τις 10 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή του πρώτου debate μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Όπως μεταδίδει το ABC, οι δύο υποψήφιοι συμφώνησαν σε ένα προεδρικό debate στις 10 Σεπτεμβρίου, το πρώτο που θα έχουν ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο αφότου ο Τραμπ είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα ότι είχε προτείνει τρεις προεδρικές συζητήσεις με τρία τηλεοπτικά δίκτυα, λέγοντας ότι συμφώνησε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τον Σεπτέμβριο.

Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι υπήρξαν συμφωνίες με το Fox News, το ABC News και το NBC News.

«Συμφωνήσαμε με το Fox για τις 4 Σεπτεμβρίου, με το NBC για τις 10 Σεπτεμβρίου και με το ABC για τις 25 Σεπτεμβρίου», είπε χαρακτηριστικά στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τότε που η Καμάλα Χάρις έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία και επέλεξε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συζητήσεις», είπε ο Τραμπ και δήλωσε ότι ανυπομονεί.

Σύμβουλος του Τραμπ προέβη αργότερα σε διευκρινιστική δήλωση για τις ημερομηνίες που πρότεινε ο υποψήφιος πρόεδρος. Σύμφωνα με αυτόν, ο Τραμπ συμφώνησε να συμμετάσχει σε debate στις 4 Σεπτεμβρίου στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, στις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC και στις 25 Σεπτεμβρίου στο NBC.

«Ελπίζω να συμφωνήσει και η άλλη πλευρά», πρόσθεσε ο Τραμπ για τα debate.

Επιπλεόν, ο ίδιος ανέφερε είπε ότι οι τηλεμαχίες των υποψηφίων αντιπροέδρων, Τιμ Γουόλς για τους Δημοκρατικούς και Τζ. Ντ. Βανς για τους Ρεπουμπλικανούς, θα φιλοξενηθούν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Πέρα από τις ημερομηνίες για τα debate ο Τραμπ επιτέθηκε στην αντίπαλό του, λέγοντας ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που θα αναμετρηθεί μαζί με την Χάρις αντί του Τζο Μπάιντεν.

Την αποκάλεσε Πρώτη Λούζερ επειδή εγκατέλειψε νωρίς την πρώτη της προεδρική εκστρατεία, το 2019, πριν ακόμη γίνουν οι προκριματικές εκλογές στις αρχές του 2020.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Μπάιντεν μετάνιωσε που επέλεξε τη Χάρις ως αντιπρόεδρό του και είπε ότι η ίδια «δεν μπορεί να δώσει συνέντευξη, γιατί είναι μόλις και μετά βίας ικανή».

«Δεν θα μπορούσε να περάσει εξετάσεις για δικηγόρος», είπε ο Τραμπ για τη Χάρις, η οποία ήταν γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια, ενώ εκτίμησε ότι, αν γίνει πρόεδρος η Κάμαλα Χάρις «θα είναι μια μεγάλη αποτυχία που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος».

