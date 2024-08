Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια παλιά συνέντευξη με τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικανών JD Vance εμφανίστηκε ξανά στο Διαδίκτυο. Σε αυτήν, ο Vance χαρακτήρισε την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως μια «άτεκνη κυρία με γάτες» (childless cat lady) χωρίς «άμεσο συμφέρον» από το μέλλον της Αμερικής.

Τα λόγια του προκάλεσαν οργή και μεταξύ των πρώτων που έσπευσαν να υπερασπιστούν την Χάρις ήταν η 25χρονη κόρη του συζύγου της, Ella Emhoff.

«Πώς μπορείς να είσαι ‘άτεκνη’ όταν έχεις χαριτωμένα παιδιά σαν τον Cole και εμένα;», έγραψε στο instagram story της η Emhoff. Το σχόλιο αυτό ήταν η απόδειξη του θερμού δεσμού της ίδιας και του αδερφού της με την Χάρις που αποκαλούν «Momala».

Στην περίπτωση που η Κάμαλα Χάρις καταλήξει στον Λευκό Οίκο, τότε η Ella Emhoff θα είναι μια πολύ σύγχρονη Πρώτη κόρη. Καλλιτέχνης, ακτιβίστρια και εναλλακτικό fashion icon, αισθάνεται κόσμους μακριά από το κλασικό στερεότυπο ενός πολιτικού απογόνου που χαμογελά ευγενικά στις φωτογραφίσεις, ντύνεται και συμπεριφέρεται συντηρητικά και αποφεύγει να προκαλεί.

Η Ella γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1999. Οι γονείς της, η παραγωγός ταινιών Kerstin και ο δικηγόρος Doug Emhoff, χώρισαν το 2008 με ένα βελούδινο διαζύγιο. Η ίδια και ο αδελφός της ήταν ενεργοί πολιτικά από νεαρή ηλικία. Ως έφηβη, η Ella φοίτησε στο Wildwood School, ένα ιδιωτικό σχολείο που μετρά επίσης στους αποφοίτους του τέκνα διασημοτήτων όπως η Ρούμερ Γουίλις και η Φράνσις Μπιν Κομπέιν.

Τα αδέλφια Emhoff συνάντησαν για πρώτη φορά την Χάρις όταν η Ella ήταν έτοιμη να ξεκινήσει το λύκειο και ο Cole ετοιμαζόταν για το κολέγιο.

Η Χάρις έχει πει ότι εκείνη και ο Doug περίμεναν μέχρι να βεβαιωθούν ότι η σχέση τους είχε διάρκεια πριν συστηθεί στα μελλοντικά θετά παιδιά της, επειδή «δεν ήθελε να εισέλθει στη ζωή τους ως προσωρινό εξάρτημα».

Η αρχική τους συνάντηση έγινε σε ένα εστιατόριο θαλασσινών στην Pacific Coast Highway της Καλιφόρνιας και η Χάρις θυμάται ότι «ο Cole και η Ella δεν θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόξενοι».

Προηγουμένως, ο πατέρας τους τους είχε ενημερώσει για τη δουλειά υψηλού προφίλ της νέας του συντρόφου, λέγοντάς τους: «Νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε, όμως, ότι είναι η γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια».

Από εκείνη την ημέρα τα αδέρφια Emhoff έκαναν την υπόθεση «μικτή οικογένεια» παιχνιδάκι.

Η Κάμαλα Χάρις είναι επίσης «καλή φίλη» με την πρώτη σύζυγο του συζύγου της, Kerstin, η οποία έχει περιγράψει την αντιπρόεδρο ως «στοργική, περιποιητική, έντονα προστατευτική και πάντα παρούσα».

Όταν η Χάρις και ο Νταγκ Έμχοφ παντρεύτηκαν το 2014, εκείνη και τα παιδιά συμφώνησαν ότι δεν τους άρεσε και πολύ ο όρος «μητριά». Αντ’ αυτού, αποφάσισαν να τη βαφτίσουν «Momala».

Το όνομα έμεινε. Η Drew Barrymore έκανε τους πάντες να ανατριχιάσουν όταν είπε με σοβαρότητα στην Χάρις ότι «θέλουμε να γίνεις η ‘Momala’ της χώρας» κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Χάρις στο show της ηθοποιού τον Απρίλιο.

Touching moment between Drew Barrymore and Kamala (Momalla) Harris. «The country needs a hug.» pic.twitter.com/cp1CHtJ2ni

— Mark Grote (@MarkGrote) April 30, 2024