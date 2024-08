Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκες: Η γυναίκα πίσω από την Κάμαλα Χάρις, την πιθανή πρώτη γυναίκα πρόεδρο των ΗΠΑ

Από την άχαρη δουλειά της επικεφαλής στην τελικά ατυχήσασα προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν -ούσα η πρώτη στα χρονικά Λατίνα στο πόστο- η 45χρονη Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκες «προσγειώθηκε» στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις, στην πιο συναρπαστική αποστολή στο πολιτικό παρασκήνιο των ΗΠΑ.

Μετά την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την κούρσα για την επανεκλογή του, στα τέλη Ιουλίου, μεταπήδησε στην «κεφαλή» του προεκλογικού επιτελείου της Κάμαλα Χάρις.

Έχει πολυετή θητεία σε κυβερνήσεις των Δημοκρατικών, που μετρούν από εποχής της προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Ανήκει προ πολλού στον στενό κύκλο των συνεργατών της νυν αντιπροέδρου και επίδοξης πρώτης γυναίκας προέδρου των ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2016 υπήρξε διευθύντρια της επιτυχούς εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις να εκλεγεί γερουσιαστής της Καλιφόρνιας στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τέθηκε επικεφαλής της πρώτης -αλλά εκ του αποτελέσματος άθλιας- εκστρατείας της Χάρις να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, το 2020.

Όμως αυτό δεν εμπόδισε την Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκες να μεταπηδήσει αμέσως μετά στο επιτελείο του Τζο Μπάιντεν.

Ούτε την Κάμαλα Χάρις να γίνει η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών και μετέπειτα η πρώτη εκλεγμένη στο αξίωμα γυναίκα, Αφροαμερικανή και με ασιατικό μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Μετά την εκλογή του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, η Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκες ανέλαβε καίριες θέσεις.

Διορίστηκε διευθύντρια του Γραφείου Διακυβερνητικών Υποθέσεων της αμερικανικής προεδρίας.

Λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, προήχθη σε ανώτερη προεδρική σύμβουλο -ιστορικά το πλέον υψηλόβαθμο πόστο για Αμερικανολατίνα.

Συμβαίνει σε μια στιγμή, που εντείνονταν οι φόβοι στις τάξεις των Δημοκρατικών ότι χάνουν τις ψήφους των Ισπανόφωνων -πλέον δεύτερης μεγαλύτερης εκλογικής ομάδας στις ΗΠΑ- αλλά και της εργατικής τάξης στις κρίσιμες πολιτείες.

Ο ρόλος της Ροντρίγκεζ, εγγονής του πρωτοπόρου Μεξικανο-Αμερικανού ακτιβιστή για τα δικαιώματα των εργατών γης, Σέζαρ Τσάβες, αποδεικνύεται κομβικός.

Γιός Μεξικανών μεταναστών, ο Σέζαρ Τσάβες γεννήθηκε το 1927 στη Γιούμα της Αριζόνα.

Εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης, η οικογένειά του μετακόμισε στην Καλιφόρνια.

Ο Σεζάρ δούλεψε ως εργάτης γης, προτού υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Επηρεασμένος βαθιά από το κίνημα παθητικής αντίστασης του Μαχάτμα Γκάντι, ίδρυσε το 1962 το σωματείο United Farm Workers, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές για τους εργάτες γης στην Καλιφόρνια.

Το μότο του ήταν «Si se puede». Στα αγγλικά σημαίνει «Ναι, μπορούμε».

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά έγινε το κεντρικό σύνθημα στην προεκλογική εκστρατεία του πρώτου Αφροαμερικανού που στον Λευκό Οίκο: του Μπαράκ Ομπάμα.

Εκείνη η περίοδος ήταν κομβική για την Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκες, που είχε γαλουχηθεί σε ένα περιβάλλον κοινωνικών διεκδικήσεων -έχοντας μάλιστα συλληφθεί μόλις στα 9 έτη της, όταν μοίραζε φυλλάδια για τους κινδύνους των φυτοφαρμάκων, έξω από ένα παντοπωλείο.

Με πτυχίο στις Λατινοαμερικανικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και έπειτα μια οκταετία στη διεύθυνση προγράμματος στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του παππού της, εντάχθηκε εθελοντικά στην προεκλογική εκστρατεία του Ομπάμα.

Στη συνέχεια έγινε αξιωματούχος της κυβέρνησής του.

Αρχικά ήταν υπεύθυνη για τις σχέσεις με τη λατινοαμερικανική κοινότητα.

Γρήγορα ανελίχθηκε στην ιεραρχία και εντάχθηκε στο Γραφείο Δημόσιας Δέσμευσης.

Αργότερα έγινε ειδική βοηθός του προέδρου Ομπάμα.

Ανέλαβε τη διαχείριση της ενημέρωσης του Λευκού Οίκου για θέματα Λατίνων, Ασιατών Αμερικανών και μουσουλμάνων, βετεράνων, μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας κ.α.

Με την πάροδο του χρόνου, απέκτησε ρόλο γεφυροποιού για τους Δημοκρατικούς με κρίσιμες εκλογικές ομάδες, που θεωρούνται κομβικές στη διαμόρφωση του αποτελέσματος τις κάλπες.

Πλέον, ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, η Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκες συμμετέχει ενεργά στη συγκέντρωση δωρεών, στον συντονισμό προσωπικού και εθελοντών, στην κινητοποίηση και συσπείρωση των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών.

Και δη τους κόλπους των Λατίνων και της εργατικής τάξης.

