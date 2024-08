Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά εδώ και μερικές ημέρες ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και επισήμως υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία της χώρας.

Ο Νταγκ Έμχοφ συγκέντρωσε επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, όχι για τόσο καλό λόγο αυτή τη φορά. Ο ίδιος, μιλώντας στο CNN το περασμένο Σάββατο, παραδέχτηκε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια του πρώτου του γάμου.

Η αποκάλυψη έγινε αρχικά από δημοσίευμα της Daily Mail με τον ίδιο λίγες ώρες μετά να επιβεβαιώνει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Έμχοφ απάτησε την πρώτη του σύζυγο και μητέρα των δύο παιδιών του, με τη νταντά της κόρης του.

Σύμφωνα με το CNN, η σχέση και οι συνθήκες γύρω από αυτήν ήταν γνωστές πριν από τέσσερα χρόνια στην επιτροπή ελέγχου του Τζο Μπάιντεν, καθώς η Κάμαλα Χάρις περνούσε η ίδια από τη διαδικασία επιλογής υποψήφιου αντιπροέδρου. Πηγή επίσης ανέφερε ότι ο Έμχοφ είχε πει στην Χάρις για τη σχέση πολύ πριν παντρευτούν.

Η εξωσυζυγική σχέση έληξε χρόνια πριν ο Έμχοφ αρχίσει να βγαίνει με τη Χάρις. Η Daily Mail αναφέρει επιπλέον ότι η νταντά έμεινε έγκυος και ότι, σύμφωνα με στενό φίλο της, «δεν κράτησε το παιδί».

Ο Μπράιαν Φάλον, εκπρόσωπος της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, αρνήθηκε να σχολιάσει πέραν της δήλωσης του Έμχοφ. Ερωτηθείς αν η εκστρατεία αμφισβητεί τα βασικά γεγονότα που ανέφερε η Daily Mail, ο Φάλον αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Η Κέρστιν Έμχοφ ανέφερε σε δήλωσή της το Σάββατο: «Ο Νταγκ και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε τον γάμο μας για διάφορους λόγους, πριν από πολλά χρόνια. Είναι σπουδαίος πατέρας για τα παιδιά μας, συνεχίζει να είναι σπουδαίος φίλος για μένα και είμαι πραγματικά υπερήφανη για τη ζεστή και υποστηρικτική μικτή οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει μαζί με τον Νταγκ, την Κάμαλα και εμένα».

Όταν ήρθε στην επιφάνεια βίντεο με τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικανών JD Vance να επικρίνει την Κάμαλα Χάρις επειδή δεν έχει δικά της παιδιά, η Κέρστιν Έμχοφ την υπερασπίστηκε χαρακτηρίζοντάς την ως «αγαπητή, περιποιητική, έντονα προστατευτική και πάντα παρούσα» και δήλωσε ότι είναι ευγνώμων που η Χάρις είναι μέρος της μικτής τους οικογένειας.

«Πρόκειται για αβάσιμες επιθέσεις. Για πάνω από 10 χρόνια, από τότε που ο Cole και η Ella ήταν έφηβοι, η Κάμαλα ήταν συν-γονέας με τον Νταγκ και εμένα», ανέφερε η ίδια σε δήλωσή της στο CNN τον Ιούλιο.

Ο πρώτος γάμος του Έμχοφ έληξε το 2009. Έπειτα το 2014 παντρεύτηκε τη Χάρις, όταν εκείνος εργαζόταν ως δικηγόρος στο Λος Άντζελες και εκείνη ήταν γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας.

Κατά τη δική του ταχεία είσοδο στην πολιτική, ο Έμχοφ έχει γίνει σημαντικός προσωπικός σύμβουλος της Χάρις και συχνά μιλάει για εκείνη με τρομερό ενθουσιασμό. Το ίδιο θα λέγαμε ότι συμβαίνει και από την πλευρά της Χάρις, η οποία αρκετές φορές τον αποκαλεί «Ντάγκι» τόσο σε ιδιωτικές, όσο και σε δημόσιες συνομιλίες.

So proud to be your husband ❤️ pic.twitter.com/8fW7aVqTHB

— Douglas Emhoff (@SecondGentleman) July 27, 2024