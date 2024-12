Είναι πιθανή μια επανένωση των The Smiths; – Ο Morrissey «δικάζει» τον Johnny Marr

Music

The Rolling Stones Rock and Roll Circus: Το επικό μουσικό φιλμ που έμεινε «ξεχασμένο» σε ένα συρτάρι για τρεις δεκαετίες

Για σχεδόν 15 ώρες, οι Rolling Stones, Τζον Λένον, The Who, Μάριαν Φέιθφουλ και πολλοί άλλοι συναντήθηκαν για τη δημιουργία ενός all star μουσικού φιλμ. Η ταινία γυρίστηκε, αλλά για περίπου τρεις δεκαετίες κανείς δεν το είχε δει.