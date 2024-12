The Rolling Stones Rock and Roll Circus: Το επικό μουσικό φιλμ που έμεινε «ξεχασμένο» σε ένα συρτάρι για τρεις δεκαετίες

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Δεκεμβρίου 1968 όταν οι Rolling Stones, μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής της δεκαετίας του ’60, έμπαιναν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο stage που έμοιαζε με τσίρκο και μπροστά σε κοινό που ανυπομονούσε, προκειμένου να γυρίσουν ένα μουσικό φιλμ που θύμιζε all star συναυλία: το «The Rolling Stones Rock and Roll Circus».

Χρειάστηκαν περίπου 15 ώρες για ολοκληρωθούν τα γυρίσματα και να πάρει «σάρκα και οστά» το ντοκιμαντέρ, που είχε ήδη συμφωνηθεί να προβληθεί στο BBC. Μια προβολή, που όχι απλώς δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά το φιλμ χάθηκε από προσώπου γης.

Τουλάχιστον για τα επόμενα 28 χρόνια, όταν βρέθηκε, «χτενίστηκε» και βρήκε τον δρόμο τόσο για τα δισκοπωλεία όσο και τις μεγάλες οθόνες. Το «The Rolling Stones Rock and Roll Circus» είχε ανοίξει επιτέλους τις πόρτες του τον Οκτώβριο του 1996.

Η διαφημιστική ιδέα που έγινε ένα all star live

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μικ Τζάγκερ είχε μια ιδέα για τη δημιουργία ενός μουσικού φιλμ, προκειμένου να προωθήσουν το άλμπουμ «Beggars Banquet» που μόλις είχαν κυκλοφορήσει οι Rolling Stones. Για τη θέση του σκηνοθέτη επιλέχθηκε ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, ο οποίος είχε ήδη σκηνοθετήσει δύο clips για τους Stones, ενώ είχε συμφωνήσει να γυρίσει το ντοκιμαντέρ «Let it Be» των Beatles.

Το concept του φιλμ δημιουργήθηκε στην πορεία. Όταν οι Rolling Stones και ο Λίντσεϊ-Χογκ συναντήθηκαν για ένα brainstorming ο σκηνοθέτης σχημάτισε έναν κύκλο στο χαρτί και στη μέση έγραψε το όνομα του συγκροτήματος: το τσίρκο μόλις είχε γεννηθεί.

Τα γυρίσματα θα γινόντουσαν στο Intertel (V.T.R. Services) Studio, το οποίο «ντύθηκε» με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζει το κέντρο ενός τσίρκου. Οι κερκίδες για το κοινό στήθηκαν γύρω από τη σκηνή, ενώ οι Rolling Stones κάλεσαν μερικούς εκλεκτούς φίλους τους για αυτό το ιδιαίτερο σόου.

Οι Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, Μάριαν Φέιθφουλ, ενώ η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Τζον Λένον, ο οποίος έχοντας δίπλα του την Γιόκο Όνο, τον Έρικ Κλάπτον και τον Μιτς Μίτσελ (ντράμερ του Τζίμι Χέντριξ) παρουσιάστηκαν κάτω από το όνομα The Dirty Mac.

Με λίγα λόγια, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock ‘n’ roll σκηνής της δεκαετίας του ’60 θα ένωναν τις δυνάμεις τους για κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ ξανά.

Ο ενθουσιασμός και τα προβλήματα

Το πρωί της 11 Δεκεμβρίου, το συνεργείο, το κοινό και οι αστέρες της μουσικής περνούσαν τις πόρτες του τσίρκου για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Η αρχή έγινε στις 2 το μεσημέρι, ωστόσο από νωρίς άρχισαν να φαίνονται και τα προβλήματα.

Οι αλλαγές στους καλλιτέχνες, η οργάνωση τους στη σκηνή αλλά και η σωστή τοποθέτηση στις κάμερες, έπαιρναν περισσότερο χρόνο από ότι είχε υπολογίσει ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ. Το αποτέλεσμα ήταν το τελευταίο κομμάτι να ολοκληρωθεί στις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, μπροστά σε ένα εξαντλημένο κοινό και τους Stones έτοιμους να πέσουν κάτω από την κούραση, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Ο μοναδικός λόγος που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα ήταν ο ενθουσιασμός του Μικ Τζάγκερ και η υπομονή του Λίντσεϊ-Χογκ, θυμούνται όσοι βρέθηκαν εκεί. Λογικά, αν δεν ήταν αυτοί οι δύο το project θα είχε ακυρωθεί πολύ πιο νωρίς μέσα στη μέρα.

Η απογοήτευση του Μικ Τζάγκερ

Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό του, ο leader των Rolling Stones δεν θα μείνει ικανοποιημένος από την εμφάνιση τόσο τη δική του όσο και της μπάντας. Την ίδια ώρα, οι φήμες λένε, πως ούτε οι Who ήταν στα καλύτερά τους καθώς μόλις είχαν επιστρέψει από μια μεγάλη περιοδεία και έμοιαζαν πολύ κουρασμένοι.

Ο Μικ Τζάγκερ την είχε πάρει την απόφασή του: το φιλμ δεν θα το έβλεπε ποτέ κανείς. Και αυτό έγινε πραγματικότητα για τα επόμενα 28 χρόνια.

Το φιλμ στο «συρτάρι»

Για χρόνια όλοι πίστευαν ότι το ντοκιμαντέρ είτε είχε χαθεί είτε είχε εξαφανιστεί. Τουλάχιστον έως το 1985, όταν μετά τον θάνατο του κιμπορντίστα των Stones Ίαν Στιούαρτ ανακαλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του φιλμ στην αποθήκη του. Οκτώ χρόνια μετά, το υπόλοιπο θα βρεθεί σε μια τραπεζική θυρίδα των Who στο Λονδίνο.

Χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια για τη σωστή αποκατάσταση και το χτένισμα του φιλμ: στις 12 Οκτωβρίου 1996 το «The Rolling Stones Rock and Roll Circus» θα κάνει πρεμιέρα στο Walter Reade Theater στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Δύο ημέρες μετά, θα βγει στα δισκοπωλεία και το άλμπουμ εκείνων των μοναδικών 15 ωρών που έγραψαν ιστορία στον χώρο της μουσικής.

Η συγκίνηση

Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνάντηση τόσων μεγάλων μουσικών για μερικές ώρες σε ένα στούντιο, είναι από μόνο του κάτι το μοναδικό. Ωστόσο, αυτό που κάνει το «The Rolling Stones Rock and Roll Circus» τόσο ξεχωριστό είναι κάτι άλλο: ο Μπράιαν Τζόουνς.

Ουσιαστικά, στο «τσίρκο» ο Μπράιαν Τζόουνς θα πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση με τους Rolling Stones. Επτά μήνες αργότερα, ο ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος, θα βρεθεί πνιγμένος στη πισίνα του σπιτιού του σε ηλικία μόλις 27 χρονών.

«Με πήρε τηλέφωνο το βράδυ πριν ξεκινήσουμε και μου είπε ότι δεν θα έρθει. ‘Μισώ τους Rolling Stones’ ήταν τα λόγια του» θυμάται ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ. Ο άγγλος σκηνοθέτης χρειάστηκε να μιλήσει 20 λεπτά με τον Μπράιαν Τζόουνς προκειμένου να τον πείσει να έρθει στα γυρίσματα του «τσίρκου» και τον ευχαριστούμε για αυτό.

Και η φήμη

Έχει ακουστεί ότι στο «τραπέζι» είχε πέσει η ιδέα να συμμετέχει στο project κι ένα συγκρότημα που είχε σχηματιστεί μόλις πριν από τέσσερις μήνες: το όνομά τους Led Zeppelin. Ωστόσο, στο τέλος, απορρίφθηκε η ιδέα από τους Rolling Stones.