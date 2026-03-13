Πέθανε στα 52 του ο Lord Sear, επί χρόνια DJ και στενός συνεργάτης του Eminem

Ο Lord Sear, γνωστός DJ της hip-hop σκηνής και επί δύο δεκαετίες συνεργάτης του Eminem, πέθανε σε ηλικία 52 ετών, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο ραδιόφωνο και τη μουσική κουλτούρα.

Ο Lord Sear — κατά κόσμον Στιβ Γουάτσον — έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου του.

Στο μήνυμα που συνόδευε φωτογραφίες του αναφερόταν ότι για όσους τον γνώριζαν δεν ήταν απλώς μια φωνή στο ραδιόφωνο. Ήταν ένας άνθρωπος με ισχυρή παρουσία στην κοινότητα της hip-hop, ένας φίλος και συνεργάτης που άφησε βαθύ αποτύπωμα σε πολλούς ανθρώπους του χώρου.

Η πορεία του στη hip-hop σκηνή

Ο Lord Sear έγινε γνωστός ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν συνεργάστηκε με τον ράπερ Kurious και συμμετείχε ενεργά στην underground σκηνή της Νέας Υόρκης. Την ίδια περίοδο συνδέθηκε με τη θρυλική ραδιοφωνική εκπομπή των Stretch Armstrong και Bobbito Garcia, που θεωρείται σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της hip-hop κουλτούρας.

Η συνεργασία του με τον Eminem ξεκίνησε στις αρχές των 2000s, όταν συμμετείχε ως DJ στην περιοδεία Anger Management Tour. Από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια συνεργασία.

Η φωνή του Shade 45

Από το 2004 και μετά, ο Lord Sear έγινε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του καναλιού Shade 45 στο SiriusXM, του ραδιοφωνικού σταθμού που δημιούργησε ο Eminem. Εκεί παρέμεινε ως παρουσιαστής και DJ μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Eminem τον αποχαιρέτησε δημόσια, γράφοντας ότι ήταν ένας από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους που μπορούσε να έχει κανείς γύρω του και ότι οι στιγμές που πέρασαν μαζί στην περιοδεία και στο ραδιόφωνο ήταν από τις αγαπημένες του.

Πέρα από τη μουσική

Ο Lord Sear είχε επίσης συμμετοχή και στον κόσμο των video games, καθώς η φωνή του ακούστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Game FM στα παιχνίδια Grand Theft Auto III και Grand Theft Auto IV.

Για να τιμήσει τη μνήμη του, το SiriusXM ανακοίνωσε ότι στο Shade 45 θα μεταδοθεί ειδικό αφιέρωμα, όπου φίλοι και συνεργάτες θα μοιραστούν ιστορίες και αναμνήσεις από τη ζωή και την πορεία του.

*Mε πληροφορίες από: Page Six