07.08.2025 | 22:12
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα στην Αρτέμιδα
Ο Eminem για την «τρομακτική στιγμή» που έζησε με την κόρη του, Χέιλι
Fizz 07 Αυγούστου 2025 | 20:50

Ο Eminem για την «τρομακτική στιγμή» που έζησε με την κόρη του, Χέιλι

Μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Eminem αποκάλυψε μια «τρελή στιγμή» που βίωσε, ενώ είχε βγει βόλτα με την κόρη του, Χέιλι.

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Στο Stans, το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Eminem, ο ράπερ του «Lose Yourself» θυμάται μια βόλτα που έκανε στο εμπορικό κέντρο με την κόρη του Χέιλι Τζέιντ ΜακΛίντοκ — και γιατί ήταν η τελευταία.

«Θυμάμαι μια φορά που πήγα με την Χέιλι στο εμπορικό κέντρο στο Λος Άντζελες, [η οποία αποτέλεσε και την τελευταία φορά που πήγα βόλτα στα μαγαζιά] χωρίς να έχω μεταμφιεστεί», λέει ο Eminem στο ντοκιμαντέρ.

«Σε κάθε κατάστημα που μπαίναμε, βγαίναμε και υπήρχε όλο και μεγαλύτερο πλήθος, όλο και μεγαλύτερο πλήθος, όλο και μεγαλύτερο πλήθος. Έφτασε σε σημείο που σκέφτηκα… Την πήρα αγκαλιά και της είπα: ‘Έλα, μικρή. Ώρα να φύγουμε’».

Σε αυτό το σημείο, ο ράπερ λέει ότι βρήκε τον εαυτό του να περπατά «όλο και πιο γρήγορα» — και συνειδητοποίησε ότι το πλήθος επιτάχυνε πίσω του.

«Ένιωσα κυριολεκτικά σαν να με κυνηγούσαν έξω από το γαμημ@@@ εμπορικό κέντρο», λέει. «Αυτή ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου έχει πραγματικά αλλάξει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια, γιατί πρέπει να προστατεύσω το μωρό μου. Ήταν μια τρομακτική στιγμή. Ήταν φοβερό και για εκείνη. Την ρώτησα και δεν το θυμάται», λέει, προσθέτοντας ότι ήταν «τελείως τρελό».

«Καστ από πραγματικούς θαυμαστές»

Το ντοκιμαντέρ, που πήρε το όνομά του από το hit του 2000, επικεντρώνεται στην «περίπλοκη σχέση μεταξύ ενός από τους πιο εσωστρεφείς καλλιτέχνες στον κόσμο και της δημόσιας εικόνας του», σύμφωνα με τη σύνοψη.

«Μέσα από στυλιζαρισμένες αναπαραστάσεις, σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές συνεντεύξεις και μια αποκλειστική πρωτότυπη συνέντευξη με τον ίδιο τον Eminem, η ταινία προσφέρει ένα ακατέργαστο, δυναμικό και αποκαλυπτικό ταξίδι στην καριέρα του — και στο παθιασμένο κοινό που μεγάλωσε μαζί του», αναφέρεται.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του Στίβεν Λέκαρτ, εμφανίζεται ένα «επιλεγμένο καστ από πραγματικούς θαυμαστές» με «προσωπική σχέση με τον Eminem» και τη μουσική του.

*Με πληροφορίες από: People

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ
Τραγωδία 06.08.25

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Η Αν Χες σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 2022, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» – Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του
Διαλυμένη σχέση 06.08.25

«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» - Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του

Η απομακρυσμένη από τον πατέρα της Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, παρέλειψε την κηδεία του βετεράνου παλαιστή στη Φλόριντα και προτίμησε να τιμήσει ιδιωτικά τη μνήμη του σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» – Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι
Διχόνοια 06.08.25

«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» - Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της μεγαλύτερης αδελφής του να μείνει μακριά από τις κάμερες, ο Τζακ Όσμπορν είπε ότι εκείνη την εποχή ήθελε να είναι μια «σκοτεινή, μυστηριώδης, κυκλοθυμική» μουσικός, οπότε η εμφάνιση στο ριάλιτι δεν θα ταίριαζε με αυτή την εικόνα.

Σύνταξη
«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 
Βιβλίο 05.08.25

«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 

Η Μέγκαν Μαρκλ, γνωστή και ως η δύσκολη Δούκισσα, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς ο πρώην ανταποκριτής των βασιλικών θεμάτων των Times, Βαλεντάιν Λόου, αποκαλύπτει την κακοποιητική συμπεριφορά της προς τους συνεργάτες της

Σύνταξη
Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect – «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»
«Κάνω μόδα» 05.08.25

Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect - «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»

Η Μάιλι Σάιρους φωτογραφήθηκε topless για το εξώφυλλο του περιοδικού Perfect θυμίζοντας τα καλοκαιρινά cover story των 90s - «Δεν φαίνεται σαν γυμνό αλλά σαν fashion» είπε η τραγουδίστρια της ποπ, ενώ αποκάλυψε τις ανασφάλειές της για το σώμα της.

Σύνταξη
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
