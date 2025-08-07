Ο Eminem για την «τρομακτική στιγμή» που έζησε με την κόρη του, Χέιλι

Στο Stans, το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Eminem, ο ράπερ του «Lose Yourself» θυμάται μια βόλτα που έκανε στο εμπορικό κέντρο με την κόρη του Χέιλι Τζέιντ ΜακΛίντοκ — και γιατί ήταν η τελευταία.

«Θυμάμαι μια φορά που πήγα με την Χέιλι στο εμπορικό κέντρο στο Λος Άντζελες, [η οποία αποτέλεσε και την τελευταία φορά που πήγα βόλτα στα μαγαζιά] χωρίς να έχω μεταμφιεστεί», λέει ο Eminem στο ντοκιμαντέρ.

«Σε κάθε κατάστημα που μπαίναμε, βγαίναμε και υπήρχε όλο και μεγαλύτερο πλήθος, όλο και μεγαλύτερο πλήθος, όλο και μεγαλύτερο πλήθος. Έφτασε σε σημείο που σκέφτηκα… Την πήρα αγκαλιά και της είπα: ‘Έλα, μικρή. Ώρα να φύγουμε’».

Σε αυτό το σημείο, ο ράπερ λέει ότι βρήκε τον εαυτό του να περπατά «όλο και πιο γρήγορα» — και συνειδητοποίησε ότι το πλήθος επιτάχυνε πίσω του.

«Ένιωσα κυριολεκτικά σαν να με κυνηγούσαν έξω από το γαμημ@@@ εμπορικό κέντρο», λέει. «Αυτή ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου έχει πραγματικά αλλάξει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια, γιατί πρέπει να προστατεύσω το μωρό μου. Ήταν μια τρομακτική στιγμή. Ήταν φοβερό και για εκείνη. Την ρώτησα και δεν το θυμάται», λέει, προσθέτοντας ότι ήταν «τελείως τρελό».

«Καστ από πραγματικούς θαυμαστές»

Το ντοκιμαντέρ, που πήρε το όνομά του από το hit του 2000, επικεντρώνεται στην «περίπλοκη σχέση μεταξύ ενός από τους πιο εσωστρεφείς καλλιτέχνες στον κόσμο και της δημόσιας εικόνας του», σύμφωνα με τη σύνοψη.

«Μέσα από στυλιζαρισμένες αναπαραστάσεις, σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές συνεντεύξεις και μια αποκλειστική πρωτότυπη συνέντευξη με τον ίδιο τον Eminem, η ταινία προσφέρει ένα ακατέργαστο, δυναμικό και αποκαλυπτικό ταξίδι στην καριέρα του — και στο παθιασμένο κοινό που μεγάλωσε μαζί του», αναφέρεται.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του Στίβεν Λέκαρτ, εμφανίζεται ένα «επιλεγμένο καστ από πραγματικούς θαυμαστές» με «προσωπική σχέση με τον Eminem» και τη μουσική του.

*Με πληροφορίες από: People