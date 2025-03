Ραπ, ρίμες και κατασκοπεία: Θύμα κλοπής έπεσε ο Eminem – και η μουσική του

Ήταν πριν από περίπου 8 μήνες όταν ο Eminen κυκλοφόρησε τον νέο του δίσκο, με τίτλο «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» και για μια ακόμα φορά σάρωσε στα charts. Το 12ο άλμπουμ του 52χρονου ράπερ δεν δυσκολεύτηκε να γίνει χρυσό, δείχνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο hot ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, παρά τα 19 κομμάτια που περιελάμβανε ο δίσκος, όπως φαίνεται ο Eminem έχει πολλά ακόμα στην άκρη για τα μελλοντικά του projects. Ή τουλάχιστον είχε, καθώς πλέον κατηγορεί έναν πρώην υπάλληλό του ότι του έκλεψε ακυκλοφόρητα κομμάτια και υλικό που είχε στο στούντιό του, προκειμένου να τα πουλήσει online.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Τζόσεφ Στρέιντζ κατηγορείται για την κλοπή 25 τραγουδιών του Eminem μεταξύ του 2019 και του 2021, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 15 χρόνια.

Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, ο 46χρονος ηχολήπτης (έως το 2021) του ράπερ μετέφερε το υλικό από τον σκληρό δίσκο που έχει στο στούντιο ο Eminem σε USB και στη συνέχεια το πούλησε σε διάφορους ενδιαφερόμενους. Η ομάδα του σταρ της hip hop σκηνής αντιλήφθηκε το τι έχει συμβεί τον Ιανουάριο, όταν διάφορα τραγούδια άρχισαν να διαρρέουν σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το YouTube και το Reddit.

A former employee of Eminem’s, Joseph Strange, is facing charges for allegedly stealing and selling the rapper’s unreleased music for $50,000. Prosecutors say an FBI tip revealed that the music, linked to a password-protected hard drive , was found online.

