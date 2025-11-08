magazin
«Διασυρμός!»: Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ στη Vogue το χειρότερο εξώφυλλο όλων των εποχών;
08 Νοεμβρίου 2025 | 23:31

«Διασυρμός!»: Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ στη Vogue το χειρότερο εξώφυλλο όλων των εποχών;

Το νέο εξώφυλλο του Τιμοτέ Σαλαμέ στην αμερικανική έκδοση της Vogue έχει γίνει περίγελος στο διαδίκτυο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι το νέο πρόσωπο στο εξώφυλλο της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue, αλλά η λήψη, η οποία υπογράφεται από τη διάσημη Άνι Λίμποβιτς, έχει γίνει περίγελος στο διαδίκτυο με τους χρήστες να το χλευάζουν χωρίς έλεος.

Αν και οι διθυραμβικές κριτικές που κάποτε συνόδευαν τα εξώφυλλα του περιοδικού έχουν περάσει ανεπιστρεπτί καθώς η φερόμενη «Βίβλος της Μόδας» προσπαθεί να βρει ξανά τη θέση της στο ολισθηρό πεδίο του στιλ που αλλάζει και ψηφιοποιείται ραγδαία, σε αυτή την περίπτωση ο ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο μίας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με κορυφαίες διασημότητες να εκφράζουν δημόσια την αποδοκιμασία τους για την «παράξενη» αισθητική του.

Ακόμη και η πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Κλοέ Σεβινί, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, δηλώνοντας ότι «έσκασε στα γέλια» με το αποτέλεσμα, το οποίο πολλοί συνέκριναν με αποτυχημένη δημιουργική απόπειρα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης οnline.

To εξώφυλλο αποδείχθηκε μία μικρή καταστροφή δημοσίων σχέσεων για τον Σαλαμέ καθώς προωθεί τη νέα του ταινία Marty Supreme με τους χρήστες να το αποκαλούν ένα «εικαστικό τροχαίο».

Το εξώφυλλο γελοιοποιήθηκε ως «το χειρότερο στην ιστορία» του περιοδικού ενώ στη συνέντευξη ο 29χρονος ηθοποιός έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά για τις φήμες χωρισμού με τη σύντροφό του Κάιλι Τζένερ καθώς αρνήθηκε κατηγορηματικά να μιλήσει για αυτή.

«Δεν έχω κάτι να πω» δήλωσε ο Σαλαμέ.

Η φωτογραφία που προκάλεσε διαδικτυακό χλευασμό δείχνει τον 29χρονο Σαλαμέ να ποζάρει ανάμεσα σε αστέρια φορώντας ένα κρεμ παλτό και ένα τζιν με φλοράλ σχέδια.

Το πορτρέτο πυροδότησε άμεσα την ειρωνεία των φαν, αλλά και της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία Bones And All, Κλοέ Σεβινί, η οποία σχολίασε σε ένα σατιρικό βίντεο του Μπλέικλι Νίμαν Θόρντον γράφοντας: Lmao (σσ. γέλασα μέχρι δακρύων).

Το σχόλιο της ήταν από τα πιο ευγενικά που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογράφιση δέχτηκε πρωτοφανή επίθεση, με έναν χρήστη να συγκρίνει το αποτέλεσμα με ένα αποτυχημένο mash-up της πλατφόρμας γραφιστικής Canva και του chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και άλλους να «θρηνούν» την απουσία αισθητικής στον τίτλο της Vogue.

Ένας άλλος χρήστης δήλωσε απερίφραστα: «Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο εξώφυλλο στην ιστορία των περιοδικών από πάντα.

Άλλα σχόλια διαβάζουν: «Αυτό μοιάζει να στήθηκε στο Microsoft Word το 2012». «Τι είναι αυτή η μπούρδα με το photoshop και το clip art που θυμίζει κουτί δημητριακών;». «Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας, όπως κι εγώ, μπορεί να κάνει art direction στη Vogue».

Ακόμα και το μυστηριώδες φόντο με τα αστέρια αποτέλεσε αντικείμενο χλευασμού, με έναν χρήστη να αναρωτιέται: «Μήπως είναι το φόντο μου στο Zoom;»

Η Vogue υπερασπίστηκε το concept ανακοινώνοντας ότι η φωτογράφηση έγινε με τη συνδρομή της NASA η οποία παραχώρησε την εικόνα φόντο.

Το εξώφυλλο έχει την ιστορικότητα του καθώς φέρεται να είναι το τελευταίο εξώφυλλο της Άννα Γουίντουρ ως αρχισυντάκτρια της έκδοσης.

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
Fizz 06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
Αιματοχυσία 06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Premier League 09.11.25

«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
