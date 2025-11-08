«Διασυρμός!»: Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ στη Vogue το χειρότερο εξώφυλλο όλων των εποχών;

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι το νέο πρόσωπο στο εξώφυλλο της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue, αλλά η λήψη, η οποία υπογράφεται από τη διάσημη Άνι Λίμποβιτς, έχει γίνει περίγελος στο διαδίκτυο με τους χρήστες να το χλευάζουν χωρίς έλεος.

Αν και οι διθυραμβικές κριτικές που κάποτε συνόδευαν τα εξώφυλλα του περιοδικού έχουν περάσει ανεπιστρεπτί καθώς η φερόμενη «Βίβλος της Μόδας» προσπαθεί να βρει ξανά τη θέση της στο ολισθηρό πεδίο του στιλ που αλλάζει και ψηφιοποιείται ραγδαία, σε αυτή την περίπτωση ο ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο μίας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με κορυφαίες διασημότητες να εκφράζουν δημόσια την αποδοκιμασία τους για την «παράξενη» αισθητική του.

Ακόμη και η πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Κλοέ Σεβινί, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, δηλώνοντας ότι «έσκασε στα γέλια» με το αποτέλεσμα, το οποίο πολλοί συνέκριναν με αποτυχημένη δημιουργική απόπειρα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης οnline.

View this post on Instagram A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

View this post on Instagram A post shared by @ideservecouture

To εξώφυλλο αποδείχθηκε μία μικρή καταστροφή δημοσίων σχέσεων για τον Σαλαμέ καθώς προωθεί τη νέα του ταινία Marty Supreme με τους χρήστες να το αποκαλούν ένα «εικαστικό τροχαίο».

Το εξώφυλλο γελοιοποιήθηκε ως «το χειρότερο στην ιστορία» του περιοδικού ενώ στη συνέντευξη ο 29χρονος ηθοποιός έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά για τις φήμες χωρισμού με τη σύντροφό του Κάιλι Τζένερ καθώς αρνήθηκε κατηγορηματικά να μιλήσει για αυτή.

«Δεν έχω κάτι να πω» δήλωσε ο Σαλαμέ.

Η φωτογραφία που προκάλεσε διαδικτυακό χλευασμό δείχνει τον 29χρονο Σαλαμέ να ποζάρει ανάμεσα σε αστέρια φορώντας ένα κρεμ παλτό και ένα τζιν με φλοράλ σχέδια.

View this post on Instagram A post shared by The Daily Front Row (@dailyfrontrow)

Το πορτρέτο πυροδότησε άμεσα την ειρωνεία των φαν, αλλά και της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία Bones And All, Κλοέ Σεβινί, η οποία σχολίασε σε ένα σατιρικό βίντεο του Μπλέικλι Νίμαν Θόρντον γράφοντας: Lmao (σσ. γέλασα μέχρι δακρύων).

Το σχόλιο της ήταν από τα πιο ευγενικά που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογράφιση δέχτηκε πρωτοφανή επίθεση, με έναν χρήστη να συγκρίνει το αποτέλεσμα με ένα αποτυχημένο mash-up της πλατφόρμας γραφιστικής Canva και του chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και άλλους να «θρηνούν» την απουσία αισθητικής στον τίτλο της Vogue.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Blakely Neiman Thornton (@blakelythornton)

Ένας άλλος χρήστης δήλωσε απερίφραστα: «Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο εξώφυλλο στην ιστορία των περιοδικών από πάντα.

Άλλα σχόλια διαβάζουν: «Αυτό μοιάζει να στήθηκε στο Microsoft Word το 2012». «Τι είναι αυτή η μπούρδα με το photoshop και το clip art που θυμίζει κουτί δημητριακών;». «Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας, όπως κι εγώ, μπορεί να κάνει art direction στη Vogue».

Ακόμα και το μυστηριώδες φόντο με τα αστέρια αποτέλεσε αντικείμενο χλευασμού, με έναν χρήστη να αναρωτιέται: «Μήπως είναι το φόντο μου στο Zoom;»

Η Vogue υπερασπίστηκε το concept ανακοινώνοντας ότι η φωτογράφηση έγινε με τη συνδρομή της NASA η οποία παραχώρησε την εικόνα φόντο.

View this post on Instagram A post shared by Amy Odell (@instamyodell)

Το εξώφυλλο έχει την ιστορικότητα του καθώς φέρεται να είναι το τελευταίο εξώφυλλο της Άννα Γουίντουρ ως αρχισυντάκτρια της έκδοσης.