Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια

Βιντεοληπτικό υλικό παρουσιάζει τη φωτιά που ξέσπασε μετά την εμπρηστική επίθεση που εξαπέλυσαν τρεις κουκουλοφόροι εναντίον αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου.

Το βίντεο από τον εμπρησμό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το βίντεο που διαθέτει η ΕΡΤ, δείχνει τα οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, τόσο μπροστά από το κατάστημα, όσο και σε χώρο πλησίον του.

Υπενθυμίζεται ότι από την εμπρηστική επίθεση κάηκαν ολοσχερώς πέντε οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα τέσσερα. Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.

Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.