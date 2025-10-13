Θύμα ληστών έπεσε το βράδυ της Κυριακής, ένας επαγγελματίας σε χωριό της Γορτυνίας στην Αρκαδία, που δραστηριοποιείται και στην Ηλεία.

Οι δράστες, πιθανότατα πέντε, έδεσαν και βασάνιζαν για περίπου μιάμιση ώρα το θύμα τους, αφαιρώντας πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ήδη έχει σημάνει συναγερμός στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Τρίπολης για τον εντοπισμό των δραστών.

Πως έγινε η ληστεία

Οι δράστες προσέγγισαν την επιχείρηση του θύματος περίπου στις εννέα το βράδυ. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν στο επιχειρηματία και τον έδεσαν σε μια καρέκλα μέσα στο σπίτι του, παραπλεύρως της επιχείρησης.

Οι δράστες άμεσα κινήθηκαν και κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντιζαν να μην αφήσουν αποτυπώματα πουθενά.

Κρατώντας δεμένο επί μιάμιση ώρα τον επαγγελματία, έψαξαν παντού στο σπίτι για να βρουν το χρηματοκιβώτιο από το οποίο αφαίρεσαν αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Παράλληλα κατέστρεψαν τα καλώδια του τηλεφώνου και πήραν το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Οι ληστές αποχώρησαν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ και λίγο αργότερα ο επαγγελματίας κατάφερε να λυθεί και να καλέσει σε βοήθεια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, έφτασαν στο χωριό το πρωί της Δευτέρας και προσπάθησαν να συλλέξουν όσα στοιχεία άφησαν πίσω τους οι δράστες.