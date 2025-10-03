newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Καιρός: Συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές – Βροχές και στην Αττική
Ελλάδα 03 Οκτωβρίου 2025 | 06:20

Καιρός: Συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές – Βροχές και στην Αττική

Ο καιρός την Παρασκευή - Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα

Σύνταξη
Vita.gr
Ο καιρός και σήμερα Παρασκευή αναμένεται να έχει έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι νωρίς το πρωί ισχυρά στα βορειότερα νησιά των

Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα (ειδικά στην περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ). Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
«Ντροπιασμένη κυβέρνηση» 03.10.25

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 02.10.25

Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα
Παρά τη βροχή 02.10.25

Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

Παρά το ψιλόβροχο και το κρύο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
Ζητούν απαντήσεις 02.10.25

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης από την Άρτα υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους του νοσοκομείου. Ζητούν επίσης να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
Αποφασισμένος 02.10.25

Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι - «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας ο Πάνος Ρούτσι απαντά στις πολιτικές αισχρολογίες εις βάρος του και εμφανίζεται αμετακίνητος στον πολυήμερο αγώνα που δίνει «μέχρι να μάθει την αλήθεια».

Σύνταξη
Λάρισα – Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου
Τραγωδία 02.10.25

Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους Λάρισας: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου

Ο 77χρονος εμπλεκόμενος στην τραγωδία που συντελέστηκε στη Λάρισα δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Σύνταξη
Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – Στην πρεσβεία του Ισραήλ η πορεία
Ελλάδα 02.10.25 Upd: 20:16

Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – Στην πρεσβεία του Ισραήλ η πορεία

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για ελεύθερη Παλαιστίνη» τονίζουν οι διοργανωτές, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
«Ντροπιασμένη κυβέρνηση» 03.10.25

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο