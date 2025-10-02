Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής στους Παξούς – Μεγάλα ύψη κατά τόπους στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα ξεκίνησε από τα δυτικά, με τις περιοχές του Ιονίου και τα ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας να δέχονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το METEO, το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 99,6 χιλιοστά.

Βροχή στο 80% της χώρας

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του 24ωρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).

Πλησιάζει την Αττική

Όπως σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, η κακοκαιρία θα πλησιάσει την Αττική, προκαλώντας καταιγίδες σε Ραφήνα, Αρτέμιδα, Κορωπί, Γλυφάδα, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Ραφήνα τις επόμενες ώρες.

Ωστόσο, στη συνέχεια τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή, θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κακοκαιρία: Live η πορεία των φαινομένων