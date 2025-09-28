Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Η Ζάκυνθος στην κορυφή της λίστας.

Tο μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Ζάκυνθος: Έκλεισε η επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Αλυκών

Στο νησί, τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ τα νερά της βροχής άρχισαν να ανεβαίνουν και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκλεισε ο δρόμος του Αλυκανά καθώς υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα (κεντρική φωτογραφία: zantepress24.gr).

Το σημείο που έκλεισε είναι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Αλυκών από τη διασταύρωση που είναι το εργοστάσιο του μαντολάτου μέχρι τον Αλυκανά.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το δρόμο της Λιθακιάς γιατί υπάρχουν φερτά υλικά και πέτρες. Ο δρόμος δεν έκλεισε αλλά χρειάζεται προσοχή μέχρι το νταμάρι.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, δίνοντας έμφαση σε σημεία όπου συνήθως παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα.

Προβλήματα στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς

Εκατοντάδες επιβάτες καθηλώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς, λόγω της κακοκαιρίας, δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα φαινόμενα απέχουν για την ώρα από το να χαρακτηριστούν ακραία, δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στο αεροδρόμιο του νησιού.

Προβλήματα και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία καθώς λόγω χαμηλής ορατότητας έχουν ακυρωθεί οι περισσότερες από τις σημερινές πτήσεις που εκτελούνται.

Νέο κύμα κακοκαιρία την Πέμπτη

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής, με έντονα φαινόμενα σε Δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Επίσης, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.