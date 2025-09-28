Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη βροχόπτωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στις δυτικές περιοχές της χώρας, κατά κύριο λόγο, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται σοβαρά προβλήματα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε συγκεκριμένες περιοχές μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Σημαντικά ύψη βροχής στη Δυτική Πελοπόννησο

Στην βροχόπτωση στη Δυτική Πελοπόννησο έκαναν αναφορά ο Ιωάννης Κωλέτσης και ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ενημερώνοντας ότι στην Ανδρίτσαινα Ηλείας το ύψος της βροχής έφτασε τα 50 mm.

Πιο συγκεκριμένα, στο meteo τόνισαν ότι:

«Βροχές και τοπικές καταιγίδες σημειώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 στα δυτικά τμήματα, με σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται στη Δυτική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 (11:45) σημειώθηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας με 50 mm, ενώ τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα».

Χωρίς προβλήματα η κακοκαιρία

Ανάρτηση για την κακοκαιρία έκανε κι ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τονίζοντας ότι χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου, λέγοντας παράλληλα ότι σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση:

«Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025):

στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα

στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.