newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη βροχόπτωση
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:58

Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη βροχόπτωση

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται η κακοκαιρία, με συγκεκριμένες περιοχές να έχουν δεχθεί υψηλό ποσοστό βροχόπτωσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στις δυτικές περιοχές της χώρας, κατά κύριο λόγο, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται σοβαρά προβλήματα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε συγκεκριμένες περιοχές μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Σημαντικά ύψη βροχής στη Δυτική Πελοπόννησο

Στην βροχόπτωση στη Δυτική Πελοπόννησο έκαναν αναφορά ο Ιωάννης Κωλέτσης και ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ενημερώνοντας ότι στην Ανδρίτσαινα Ηλείας το ύψος της βροχής έφτασε τα 50 mm.

Πιο συγκεκριμένα, στο meteo τόνισαν ότι:

«Βροχές και τοπικές καταιγίδες σημειώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 στα δυτικά τμήματα, με σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται στη Δυτική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 (11:45) σημειώθηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας με 50 mm, ενώ τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα».

Χωρίς προβλήματα η κακοκαιρία

Ανάρτηση για την κακοκαιρία έκανε κι ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τονίζοντας ότι χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου, λέγοντας παράλληλα ότι σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση:

«Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου.

Ο λόγος που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα είναι ότι  το σύστημα κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου.

Σχεδόν 50 τόνοι νερού  ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και στη δυτική Πέλοπόννησο.

Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ γι αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025):

  • στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα
  • στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 25χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα 18 κιλά κάνναβης
36 συσκευασίες 28.09.25

Χειροπέδες σε 25χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» - Προσπάθησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά κάνναβη

Προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο νεαρός άνδρας συνελήφθη στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές
Κλιματική κρίση 28.09.25

Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές, λένε οι ειδικοί

Επιβαρυντικός παράγων για πλημμύρες ότι «η Αττική έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό δασών» λέει ο καθηγητής Μιχάλης Διακάκης - Κακοκαιρίες όπως ο Daniel θα γίνουν συχνό φαινόμενο προβλέπει ο Συνολάκης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28.09.25

Ποιοι δρόμοι κλείνουν μέχρι το μεσημέρι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων - Από το Greece Race for the Cure ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας
Γνωστές περιπτώσεις 28.09.25

Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας

Διεθνείς και ελληνικές περιπτώσεις που έγραψαν ιστορία - Εκτός από την αρχαία Ινδία, απεργίες πείνας έχουν καταγραφεί από ιστορικούς στη μεσαιωνική Ιρλανδία αλλά και στην Αυτοκρατορική Ρώμη

Μιχάλης Γελασάκης
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 25χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα 18 κιλά κάνναβης
36 συσκευασίες 28.09.25

Χειροπέδες σε 25χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» - Προσπάθησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά κάνναβη

Προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο νεαρός άνδρας συνελήφθη στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο