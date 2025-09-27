Live η πορεία της κακοκαιρίας – Νέο έκτακτο δελτίο, πού ήχησε το 112

Αγριεύει ο καιρός στη χώρα, με το κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από το βράδυ του Σαββάτου να «χτυπά» με έντονα φαινόμενα έως και την Κυριακή το βράδυ.

Η ΕΜΥ αναβάθμισε το δελτίο επιδείνωσης σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ ήδη στάλθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα από το «112» σε δέκα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Όπως ανέφερε το έκτακτο δελτίο: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει στη θέση του για ένα 24ωρο, οπότε ο συνολικός όγκος του νερού θα είναι μεγάλος.

112 σε 10 περιοχές

Η κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές, τονίζοντας την ανάγκη επαγρύπνησης και πιστής τήρησης των οδηγιών προστασίας.

Μήνυμα από το «112» στο Ιόνιο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας εστάλη το απόγευμα του Σαββάτου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται στην περιοχή.

Ειδικότερα, το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας.

Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά.

Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός.

Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.

Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεάσει η κακοκαιρία

Σε χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα αύριο, Κυριακή. Εξάλλου, από τις αρχικές προβλέψεις είχε καταστεί σαφές πως η Κυριακή θα αποτελέσει την ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, η οποία κινείται προς την Ελλάδα από τη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι το κεντρικό Ιόνιο –με έμφαση στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη– καθώς και η δυτική ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.