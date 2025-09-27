newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Live η πορεία της κακοκαιρίας – Νέο έκτακτο δελτίο, πού ήχησε το 112
27 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:49

Live η πορεία της κακοκαιρίας – Νέο έκτακτο δελτίο, πού ήχησε το 112

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του από το βράδυ του Σαββάτου, με έντονες βροχές και καταιγίδες να φέρνουν προειδοποιήσεις από το «112» σε δέκα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Αγριεύει ο καιρός στη χώρα, με το κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από το βράδυ του Σαββάτου να «χτυπά» με έντονα φαινόμενα έως και την Κυριακή το βράδυ.

Η ΕΜΥ αναβάθμισε το δελτίο επιδείνωσης σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ ήδη στάλθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα από το «112» σε δέκα περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Όπως ανέφερε το έκτακτο δελτίο: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

  • στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
  • τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει στη θέση του για ένα 24ωρο, οπότε ο συνολικός όγκος του νερού θα είναι μεγάλος.

112 σε 10 περιοχές

Η κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές, τονίζοντας την ανάγκη επαγρύπνησης και πιστής τήρησης των οδηγιών προστασίας.

Μήνυμα από το «112» στο Ιόνιο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας εστάλη το απόγευμα του Σαββάτου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται στην περιοχή.

Ειδικότερα, το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας.

Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά.

Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός.

Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.

Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεάσει η κακοκαιρία

Σε χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα αύριο, Κυριακή. Εξάλλου, από τις αρχικές προβλέψεις είχε καταστεί σαφές πως η Κυριακή θα αποτελέσει την ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, η οποία κινείται προς την Ελλάδα από τη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι το κεντρικό Ιόνιο –με έμφαση στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη– καθώς και η δυτική ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα
27.09.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει νησιά του Ιονίου και περιοχές τις δυτικής Ελλάδας και δυτικής Πελοποννήσου από τις βραδινές ώρες σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40'»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

