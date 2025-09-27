Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Μήνυμα από το 112 σε δέκα περιοχές

Ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να χτυπήσουν τις επόμενες ώρες νησιά του Ιουνίου και περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου με νέα ανακοίνωση, η ΕΜΥ αναβάθμισε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025). Συγκεκριμένα:

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Μήνυμα από το 112

Νωρίτερα και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 18.30 ενεργοποιήθηκε και το 112 με μήνυμα σε δέκα περιοχές προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα από το 112 αφορά τις εξής περιοχές: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαία, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα

Κίνδυνος για πλημμύρες

Σύμφωνα με το meteo τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.