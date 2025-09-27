Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Πολιτική Προστασία ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Μάλιστα λίγο μετά τις 18.30 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει τα εξής: «Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στις περιοχές σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής.. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το μήνυμα του 112 αφορά τις εξής περιοχές: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαία, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα

Το έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, το Σάββατο 27/09 αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.