Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φθινοπώρου βρίσκεται προ των πυλών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πολύ έντονα φαινόμενα και τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr χάρτες με το εκτιμώμενο ύψος βροχής.

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει τη σταδιακή μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/9), με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», ενημερώνει η ΕΜΥ.

Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε ανάρτηση σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία στη χώρα μας, σημειώνοντας: «Η ατμοσφαιρική διαταραχή που περιμέναμε από χθες πάνω από τη νότια Ιταλία έχει ήδη σχηματιστεί, όπως φαίνεται στη δορυφορική εικόνα του πρωινού. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, το απόγευμα θα περάσει στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ».

Οι μετεωρολόγοι Σάκης Αρναούτογλου, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιώργος Τσατραφύλλιας χτυπούν καμπανάκι για την επικείμενη κακοκαιρία, προειδοποιώντας για πιθανές πλημμύρες.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν έως και 100 τόνους νερού ανά στρέμμα. Προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα από τα ξημερώματα της Κυριακής έως το απόγευμα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Σημειώνει ότι οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες μπορεί να ρίξουν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων θα καταλήξει στη θάλασσα, καθώς τα προβλεπόμενα 100mm αντιστοιχούν σε όγκο βροχής που συνήθως πέφτει σε δύο έως τρεις μήνες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Πιθανό το απαγορευτικό απόπλου

Όπως είπε στην πρόγνωσή του ο Γιάννης Καλλιάνος για περίπου 24 ώρες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν και ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Καλλιάνου είναι ορατό το ενδεχόμενο χαλαζοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα αλλά και πλημμυρικών φαινομένων.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Εκτός από τις καταιγίδες έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο κατά 5-6 βαθμούς. «Από τα 30άρια των τελευταίων ημερών θα πάμε στους 25 βαθμούς Κελσίου» είπε στην πρόγνωση που έκανε στο κεντρικό δελτίο του MEGA ο Γιάννης Καλλιάνος. Οι υψηλές θερμοκρασίες βέβαια αναμένεται να επανέλθουν μετά από 3-4 μέρες.

Αυτό που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η πιθανότητα να υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο απαγορευτικό απόπλου διότι θα υπάρχουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.