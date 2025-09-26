Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Σύμφωνα με αυτό, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά από σήμερα, Παρασκευή.

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι

Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Από σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Καμπανάκι από μετεωρολόγους για την κακοκαιρία

Οι μετεωρολόγοι, Σάκης Αρναούτογλου, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιώργος Τσατραφύλλιας, χτυπούν καμπανάκι για την επερχόμενη κακοκαιρία προειδοποιώντας για ενδεχόμενα πλημμυρικά επεισόδια.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο του ότι η κακοκαιρία που ξεκινά από το Σάββατο (27/9) θα έχει διάρκεια αρκετών ημερών, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας. Η δυτική Ελλάδα θα είναι στο «μάτι» της κακοκαιρίας, με φαινόμενα έντονα και μεγάλης διάρκειας. Στον αντίποδα, οι ανατολικές νησιωτικές περιοχές, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν φαίνεται να επηρεάζονται ουσιαστικά.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης από την πλευρά του υποστηρίζει ότι από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλλασες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μιλά για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς και προβλέπει «ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά -θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…».