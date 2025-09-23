Η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ευρώπη «προς το τέλος της εβδομάδας κατά πολλές πιθανότητες, θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας», εκτιμά ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημειώνοντας την ανάγκη να είμαστε σε ετοιμότητα.

«Μέχρι και το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές. Από την Κυριακή όμως και στις αρχές της νέας εβδομάδας, οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν μετατόπιση του συστήματος ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για έντονα φαινόμενα που σηματοδοτούν μια απότομη και επικίνδυνη είσοδο στο φθινόπωρο. Οι θερμές ελληνικές θάλασσες θα δίνουν συνεχώς ενέργεια στην κακοκαιρία, ενώ ο ψυχρός αέρας από τον αντικυκλώνα της βόρειας Ευρώπης θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα επικίνδυνο καιρικό σκηνικό», αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης.

«Να προετοιμαστούμε για επικίνδυνες καταστάσεις»

Σε ανάρτησή του τονίζει ότι «θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

Αναλυτικά ο κ. Μαρουσάκης αναφέρει:

«Εμποδιστής «Ρεξ»

Με το γράμμα «Υ» αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα «Χ» το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».