newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καιρός: «Να προετοιμαστούμε για επικίνδυνες καταστάσεις» – Καμπανάκι Μαρουσάκη για επικείμενη κακοκαιρία
Ελλάδα 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:58

Καιρός: «Να προετοιμαστούμε για επικίνδυνες καταστάσεις» – Καμπανάκι Μαρουσάκη για επικείμενη κακοκαιρία

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ευρώπη θα κινηθεί και προς τη χώρα μας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη δυτική Ευρώπη «προς το τέλος της εβδομάδας κατά πολλές πιθανότητες, θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας», εκτιμά ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημειώνοντας την ανάγκη να είμαστε σε ετοιμότητα.

«Μέχρι και το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές. Από την Κυριακή όμως και στις αρχές της νέας εβδομάδας, οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν μετατόπιση του συστήματος ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για έντονα φαινόμενα που σηματοδοτούν μια απότομη και επικίνδυνη είσοδο στο φθινόπωρο. Οι θερμές ελληνικές θάλασσες θα δίνουν συνεχώς ενέργεια στην κακοκαιρία, ενώ ο ψυχρός αέρας από τον αντικυκλώνα της βόρειας Ευρώπης θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα επικίνδυνο καιρικό σκηνικό», αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης.

«Να προετοιμαστούμε για επικίνδυνες καταστάσεις»

Σε ανάρτησή του τονίζει ότι «θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

Αναλυτικά ο κ. Μαρουσάκης αναφέρει:

«Εμποδιστής «Ρεξ»

Με το γράμμα «Υ» αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα «Χ» το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
Επιτελικό χάος 23.09.25

«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Το υπ. Παιδείας, καλεί τους γονείς που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο να αποδείξουν ότι εργάζονται ή είναι «ευάλωτοι». Αλλιώς μενουν απ'έξω. Βροχή οι καταγγελίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 23.09.25

24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
Για φιλανθρωπικούς σκοπούς 22.09.25

Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ελλάδα 22.09.25

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)
Language 23.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Euroleague 23.09.25

Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο