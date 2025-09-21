Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να αλλάζει, με μετεωρολόγους να μιλούν για τέλος της ανομβρίας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, προβλέπει πως το Σαββατοκύριακο θα δούμε τις πρώτες βροχές. «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Ειδικότερα, όπως αναφέρει: «Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».

Κολυδάς: Έρχονται βροχές αλλά κρατάμε μικρό καλάθι

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει, σε δική του ανάρτηση ότι ναι μεν ενδέχεται να δούμε βροχές προς το τέλος της εβδομάδας, «κρατάμε όμως μικρό καλάθι».

«Ο ισχυρός αντικυκλώνας στη στάθμη των 500hPa στη Βαλκανική και την χώρα μας αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο (Block) για να έρθουν χαμηλά- δηλαδή υετοφόρα συστήματα- από τα Βορειοδυτικά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος να διατηρηθεί η ανομβρία», αναφέρει και προσθέτει:

«Προς το τέλος της εβδομάδος ο ισχυρός αντικυκλώνας μετατοπίζεται προς τις Σκανδιναβικές χώρες δημιουργώντας άλλο είδος εμποδισμού (Rex Blocking), ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες σε ένα χαμηλό της Κεντρικής Ευρώπης να κινηθεί μέσω Ιταλίας προς την περιοχή μας για να μας επηρεάσει το προσεχές ΣΚ».

Μάλιστα, δημοσιεύει σχετικό βίντεο στο οποίο φαίνονται «λίγα φαινόμενα την ερχόμενη Πέμπτη, περιμένοντας τα κάπως περισσότερα από τα δυτικά το Σάββατο».

«Έχουμε πολλές μέρες μέχρι τότε για να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Γεγονός είναι ότι πρέπει να είμαστε φειδωλοί ως προς το θέμα του υετού, βασιζόμενοι στις εβδομαδιαίες τάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που δεν είναι και οι καλύτερες για την εποχή, όπως διακρίνεται στο τελευταίο βίντεο», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.