# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Ο εμποδιστής «Ρεξ» απειλεί με την πρώτη σφοδρή κακοκαιρία του φθινοπώρου [χάρτες]
22 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Ο εμποδιστής «Ρεξ» απειλεί με την πρώτη σφοδρή κακοκαιρία του φθινοπώρου [χάρτες]

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προχώρησε σε νέα ανάρτηση για την πορεία του καιρού - Τι θα φέρει ο εμποδιστής «Ρεξ»

Μετά την πτώση της θερμοκρασίας η οποία έχει γίνει αισθητή τις τελευταίες ημέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προχώρησε σε νέα ανάρτηση για την πορεία του καιρού.

Ο μετεωρολόγος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εξηγεί πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, «ο εμποδιστής ΡΕΞ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο».

Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»

Ο «Ρεξ» είναι μια μορφή εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, που πήρε το όνομά της από τον Αμερικανό μετεωρολόγο Daniel Rex, ο οποίος πρώτος μελέτησε αυτό το φαινόμενο. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, μοιάζει με τον πιο γνωστό «Ωμέγα» εμποδιστή, με τη διαφορά ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί βαρομετρικά χαμηλά γύρω από το πεδίο υψηλής πίεσης.

Στους χάρτες που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος, ο αντικυκλώνας σημειώνεται με το γράμμα «Υ» και καθοδηγεί τις αέριες μάζες να περιστρέφονται κατά τη φορά του ρολογιού, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό, με το γράμμα «Χ», βρίσκεται νοτιότερα.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο. Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς, που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ό,τι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο. Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στη Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής.

Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Διεισδύοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής «Ρεξ» μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας «Ωμέγα» εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο «Ρεξ» εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα «Υ» όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίριο). Από την άλλη με το γράμμα «Χ» παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό. Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών. Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο – Κυριακή και στη συνέχεια».

