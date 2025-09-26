Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα για την επερχόμενη κακοκαιρία σύμφωνα με ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια. Για τα έντονα φαινόμενα που αναμένονται εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ.

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και μεγάλη ποσότητα βροχής κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι

Ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει ακολούθως ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από την Κυριακή τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, «διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Στη συνέχεια «ευελπιστεί» όπως λέει ότι το περισσότερο νερό θα πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2 – 3 μήνες στις περιοχές αυτές.

Ο ίδιος χθες είχε κάνει λόγο για επερχόμενες ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά, αλλά και για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας 6-8 βαθμούς από το Σάββατο.

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά από σήμερα, Παρασκευή.

Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Από σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.